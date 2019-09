В Киеве проходит финал New Fashion Zone

16 сентября 2019, 10:45

Конкурс NFZ – это 5 лет работы, 5 конкурсов, 1678 заявок, 512 участников, 217 финалистов. Конкурс является центром развития молодых дизайнеров и даёт возможность новым участникам обменяться опытом, приобрести необходимые знания и продемонстрировать своё видение украинским и зарубежным экспертам в сфере моды.



В этом году в конкурсе показывали свои работы дизайнеры из 17 стран: Украина, Казахстан, Узбекистан, Молдова, Германия, Дания, Польша, Китай, Чехия, Грузия и т.д. В целом, нам пришло 698 заявок со всех регионов нашей страны, а также из-за рубежа. Например, в финал прошли два участника проекта Start Fashion от Kharkov Fashion Cluster: Илья Иванов (номинация Men) и Оксана Гриценко (номинация Kids).



Финал Конкурса – это третий этап соревнования, где финалисты Кастинга Конкурса (44 участников) продемонстрируют международному жюри свои учебные коллекции из шести луков. Жюри определит победителей в каждой из номинаций.



Еще на финале вас ждет грандиозное преображение украинских звезд и ведущих телеканала 1+1 в известных киноперсонажей с использованием одежды и аксессуаров украинских дизайнеров и брендов. В проекте примут участие: Дмитрий Коляденко, Руслан Сеничкин, Нели Шовкопляс, Людмила Барбир, Алексей Душка.



Кроме того, пройдет бизнес-форум «Украина – конкурентоспособный игрок на мировом рынке Apparel&Textile». Спикеры форума, лидеры fashion индустрии, крупные украинские компании легкой промышленности, будут делиться успешными кейсами, реальным опытом выхода и работы на международном рынке, примерами масштабирования бренда и работы с международными байерами.

Мария Терехова, управляющий партнер проекта New Fashion Zone отметила: «New Fashion Zone Group – это площадка для развития конкурентоспособности фешн-продукта и креативного предпринимательства. Мы фокусируемся на устойчивом развитии, моде будущего и непрерывном обучении. Ведь мир все время меняется и рынок моды вместе с ним. В этом году мы посетили Францию, Германию, Данию и Канаду для стимулирования экспорта. Увеличение производительности и качества фешн-продукта при оптимальной себестоимости – фокус рынка на 2020».



Интересные факты



По нашей статистике, 50% участников NFZ не имеют отношения к fashion индустрии. Их профессии самые разнообразные. Например, есть судья, эксперт по криминалистике, фармацевт, юрист, банкир, балерина, массажист, технолог мясных изделий и т д. Отметим, что самому молодому участнику конкурса – 11 лет, а самому взрослому – 62 года.



Номинации 2019 года: KIDS, CASUAL, MEN, NOT FOR MODELS, Z-GENERATION, SPORT-FASHION, OUTERWEAR, SUSTAINABLE FASHION, FASHION-TECH, ART.



Создание коллекций для финала стало возможным благодаря проекту fashion-менторства от NFZ, в который попали все финалисты. В его рамках fashion-эксперты делятся своим профессиональным опытом, помогают конкурсантам развить навыки и качества дизайнера, адаптироваться к профессии и выработать высокие стандарты работы.

Жюри NFZ1 – эксперты fashion индустрии, лидеры мнений, стилисты модных глянцев, владельцы брендов и шоу-румов, историки моды, конструкторы, фотографы, учредители ассоциаций моды, консультанты по развитию бренда, шеф-редакторы СМИ.2 – ведущие представители брендов и производств одежды нашей страны с разных регионов. С помощью NFZ они ищут дизайнеров для совершенства своих линий одежды.На Финале в жюри будут известные иностранные представители фешн индустрии:Ирэн Феста (Irene Festa) – модельер и специалист по прогнозированию тенденций в Istituto Marangoni для утвержденных курсов MMU и AFAM.Натали Хемпл (Natalia Hampl) – преподаватель частного Университета им. Зигмунда Фрейда в Вене, основатель бренда одежды HH_moda.Призовой фонд для финалистов:• Сертификаты на регистрацию торговой марки, разработку внешнеэкономического контракта от Адвокатского объединения «BIRES»;• грант на разработку стратегии продвижения бизнеса от «Будь в Ua»;• сертификаты от UNMOMENTO и OSCAR;• съемки лукбуков и разработку креативной стратегии от агентства Pump Me Agency;• холодильник для вина и финансовый вклад в разработку коллекции от партнера Бордо;• ювелирные украшения от Art Vivace jewelry;• сертификаты на обучение в «Академии Андре Тан», Tailors School, DonStream, «Центр Образования и Туризма»;• участие в региональных неделях моды;• публикации в СМИ в профильных изданиях, размещение в блогах ведущих лидеров мнений.Победитель Конкурса получит профессиональную швейную машинку с автоматическими функциями от компании Softorg. А среди участников Форума разыграют сертификат на бесплатное обучение от Львовской Бизнес школы УКУ и сертификат на Правовой аудит бизнеса от Адвокатского объединения «BIRES».Достижения наших дизайнеров, участников конкурсаNFZ – это платформа для реализации возможностей, которая позволяет сделать свое хобби бизнесом. Попасть на Кастинг в конкурс – это большое достижение. Уже на отборочном этапе у участников появляются полезные бизнес релейшенс: новые связи и нужные знакомства в fashion индустрии. Находятся партнеры и создаются коллаборации.• Лилия Микитяк – победитель 4 конкурса 2018, выпустила 4 коллекции, открыла корнер в мультибрендовом магазине в ЦУМе, бренд VONA.• Ольга Любушкина – финалист 3 конкурса, работает креативным дизайнером крупнейшего бренда и производителя мужской одежды Arber.• Наталья Скударь – финалист 2018, разработала несколько коллекций для собственных ТМ LeBoutique (мужская, женская, детская). Уровень продаж через маркет – плейс = 900 ед. Всего на 300 тыс. грн.• Ян Степаненко – финалист 2018 и победитель номинации ART, произвел фурор на UFW 2019 в рамках показов молодых дизайнеров.Кейсы трудоустройства и работы дизайнеров с предприятиями страныЗапуск проекта Fashion Bureau (в 2018) – платформа коллабораций молодых дизайнеров с брендами одежды и предприятиями легкой промышленности, с целью разработки дизайнеров капсульной коллекции для тиражного производства предприятием.• Елена Левинская и предприятие Актуаль / разработка женской коллекции одежды.• Наталья Скударь и ТМ LeBoutique / разработка мужской, женской, детской коллекций одежды.• Галина Васенина и Fееelings / разработка принтов для носков.Информационные партнеры ФиналаГенеральный медиа-парнер – канал 1+1.Партнеры: «Личный счет», DEFILE, Gossip, «Україна Молода», «Информатор», WOWNOW.how, Brandsandtrends, PARAMODE blog, информагентство ITV, PRess Association UA, Burda, SEWING BUSINESS & FASHION, Радио Культура, TuT-Ua.com, VTrendi.com.ua, «Все для легкой промышленности».Партнеры и спонсоры:Партнеры и спонсоры: Softorg, химчистка Unmomento, юридическая компания BIRES, ювелирный дом Art Vivace jewelry, Львовская Бизнес Школа УКУ, компания «Бордо», проект «Будь в UA», сеть салонов красоты Fast Line Studio.