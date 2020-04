Проекционное решение ViewSonic позволило создать панорамный иммерсивный купол

8 апреля 2020, 11:45

Корпорация ViewSonic совместно с Корбеттом Уоллом, знаменитым тайваньским «королем саксофона», представила первое в Азии иммерсивное полнокупольное шоу, используя технологию лазерной проекции ViewSonic.

В течение всего дня на куполе диаметром 10 метров, созданном специально для международного фестиваля полнокупольных фильмов 2020 MOTUS International Fulldome Festival, транслируются многочисленные фильмы от режиссеров со всего мира, в том числе Through the Eyes of the Tribesman («Глазами соплеменника»). Фестиваль проходит в районе Алишань. Аудиовизуальный сеанс продолжительностью 40 минут полностью погружает зрителей в жизнь сообщества коренных народов и дарит возможность насладиться красотой природы и ощутить себя в настоящем лесу.



Корбетт Уолл, куратор фестиваля и основатель компании Rebalance Renaissance, говорит: «Целями проекта являются привнесение нового источника искусства в горные районы, возрождение интереса городских жителей к природе, а также создание крепкой связи между городским населением и племенами. Передовая технология лазерной проекции корпорации ViewSonic позволила нам решить все проблемы, связанные со строительством огромного панорамного купола для трансляции аудиовизуального шоу. Мы достигли удивительного эффекта погружения, благодаря которому каждый зритель сможет почувствовать себя так, будто он слился с природой воедино. Искусство — это то, что позволит миру по-увидеть жизнь и быт племён коренных народов Алишани, а самим племенам прочувствовать гордость за свой народ и место, где они живут».



Мария Соловьева, директор по маркетингу представительства ViewSonic в России и странах СНГ, считает, что связь технологий и искусства продуктивна для обеих сторон: «Эта инициатива строится на нашей философии и тесно связана с нашим известным слоганом See the Difference (Почувствуй разницу). Мы объединяем усилия с деятелями искусства, чтобы показать все многообразие нашего мира. Их творческие устремления позволяют комплексным решениям из области проекционных технологий совершить качественный скачок вперёд. В этом плане искусство — крайне плодотворная почва для прогресса, в то же время созданный с помощью наших передовых технологий проекции панорамный иммерсивный купол откроет просторы для новых творческих свершений».



Строительство огромного купола стало возможным благодаря органичной интеграции пяти короткофокусных лазерных проекторов ViewSonic LS860WU. На купол проецируются новинки от различных художников в сфере видеомэппинга и кинопродюсеров со всего мира. Яркость светового потока лазерных проекторов достигает 5000 люменов при контрастности 300 000:1, что позволяет сделать яркими даже самые блеклые цвета. Благодаря этим характеристикам при просмотре фильма Through the Eyes of the Tribesman зрители чувствуют себя участниками событий: они как будто находятся в лесу и наблюдают за тем, как охотник, у которого есть только нож, рис и соль, борется с окружающим миром и дикими зверями. Кроме того, благодаря технологии лазерного источника света нового поколения устройства LS860WU гарантируют круглосуточную непрерывную работу.



Through the Eyes of the Tribesman снят всемирно известным цифровым художником Алехандро Родригесом, также известным как Dogrush. Он является партнером и техническим директором фестиваля; в сотрудничестве с программистом Гильермо Деффисом Алехандро Родригес разработал технологию панорамного купола. Кроме того, в рамках совместного проекта с 17 учениками местной начальной школы племени Лайдзи (народ Цоу) он создал peispak’i ta — первый панорамный фильм на Тайване, снятый при участии учеников младших классов.