Спрос на сервисы для видеоконференций вырос более чем в 7 раз

14 апреля 2020, 10:15

За март, когда во многих странах начали вводить карантин, спрос на сервисы для видеоконференций вырос больше чем в 7 раз. В Украине, с момента начала официального карантина, — в 5 раз.

Самым популярным сервисом для видеозвонков как в Украине, так и в мире стал Zoom -- об этом идет речь в исследовании компании GlobalLogic.



По данным Google Trends, во всем мире популярность поисковых запросов на тему видеоконференций выросла в 7 раз в марте, в сравнении с январем и февралем 2020 года. Самый большой интерес наблюдается у жителей Испании, Украина расположилась на 39 месте. С момента введения карантина заметен активный рост популярности бизнес-приложений, который обусловлен спросом на видеосвязь. Согласно отчету App Annie, за неделю 14-21 марта на обоих платформах iOS и Android бизнес-приложения (для аналитики, связи, ведения проектов, финансов и т.д.) были скачаны 62 миллиона раз. Это на 90% больше, чем в среднем за неделю в 2019 году. При этом, за февраль и март Zoom стал самым популярным сервисом по количеству скачиваний глобально.



Также популярность приложений для видеоконференций частично связана с жесткостью мер, предпринятых государством. К примеру, в Италии, где жесткие карантинные ограничения, количество скачиваний Zoom за неделю 14-21 марта выросло в 55 раз, в сравнении со средним показателем за неделю 4 квартала 2019 года. А количество скачиваний Hangouts Meet выросло в 140 раз.² Также трафик сервиса Webex вырос в Китае за февраль в 22 раза, когда в Европе с 9 по 13 марта - на 80%.

При этом, в США, где карантин на момент исследования распространялся на отдельные города и/или штаты, рост количества скачиваний не такой стремительный. Так, рост популярности Zoom в США в 10 раз меньше, чем в Италии. При этом есть стремительный рост скачиваний Hangouts Meet.²



В Украине, по данным Google Trends, популярность запросов на приложения для видеоконференций выросла в 5 раз с момента введения карантина. При этом, лидирует Zoom, спрос на который вырос в 9 раз.¹ Сейчас сервис занимает первое место в рейтинге приложений в украинских Play Market и App Store. Помимо Zoom, вырос интерес и к другим бизнес-приложениям для видеосвязи. Так в Украине популярность в Google запроса Microsoft Teams увеличилась в 4,5 раза.¹ В App Store и Play Market среди бизнес-приложений количество скачиваний выросло в среднем в 7 раз. По данным компании Microsoft, в мире с 31 января по март количество онлайн-звонков и конференций увеличилось на 500%. Также с 12 марта в Украине в 4 раза увеличилась популярность поискового запроса “Google Hangouts”.¹ А на мобильных платформах количество скачиваний Hangouts Meet в категории бизнес-приложений выросло более чем в 13 раз. При этом, сервис входит в среднем с момента введения карантина в топ-5 бизнес-приложений.³



Помимо бизнеса, сейчас приложениями видеосвязи активно пользуются в юстиции, образовании, медицине и других сферах. В частности, такие сервисы необходимы для телемедицины - оказания медицинской помощи пациенту дистанционно через видео- и аудиосвязь. Подобный сервис, например, оказывает компания Enghouse Vidyo, решения которой помогают создавать украинские инженеры GlobalLogic. По данным компании, спрос на их программное обеспечение действительно вырос, но особенный интерес сейчас наблюдается к решениям для телемедицины. Используя их, можно удаленно проводить осмотр пациента, следить за состоянием нескольких больных в разных палатах, а также сами медики могут получить консультацию специализированного врача дистанционно. В Украине решения для телемедицины чаще всего встречаются в частных клиниках, но есть и в нескольких коммунальных, к примеру, Одесский областной центр телемедицины и Охматдет.



Также многие приложения видеосвязи предоставили пользователям бесплатный доступ и дополнительные функции на период карантина. Так, Enghouse Vidyo дает бесплатные лицензии организациям, чтобы поддержать их усилия по управлению рисками. Google дал доступ к премиум-функциям Hangouts Meet всем пользователям G Suite и G Suite for Education, а Microsoft предлагает шестимесячную бесплатную версию Microsoft Teams, в котором сняли ограничение на количество одновременных пользователей.



Топ-3 интересных факта:

● сервисами для видеоконференций пользуются и в Национальном Банке Украины

● во львовских школах используют Google Classroom для дистанционного обучения, а видеоуроки проводят в Zoom

● в период карантина Киевстар сделал бесплатным для всех пользование приложением телемедицины «Doctor Online»

