Антикризисный пакет для Lufthansa на 9 млрд. евро

13 мая 2020, 10:45

Немецкий перевозчик Lufthansa продолжает переговоры о пакете поддержки в размере 9 млрд. евро (9,7 млрд. долларов) из Федерального фонда стабилизации экономики (WSF) правительства Германии, поскольку он намерен достичь соглашения о будущей роли государства.

Группа Lufthansa 23 апреля впервые сообщила, что проводит переговоры о финансировании с правительствами своих различных подразделений авиакомпании, чтобы обеспечить ликвидность, чтобы пережить кризис коронавируса.



Но ключевым камнем преткновения в Германии стала обеспокоенность Lufthansa в связи с последующим государственным контролем в управлении перевозчиком. Генеральный директор Карстен Шпор сказал акционерам на своем недавнем общем собрании акционеров, что группа нуждается в государственной поддержке, «нам не нужно государственное управление».



Постоянные расходы на персонал, самолеты, хеджирование топлива и материалы означают, что только для операций перевозчик в настоящее время тратит около 1 миллиона евро в час. Около 700 из 760 самолетов перевозчика заземлены.

«…У нас практически нет заработка…», - сказал Спор в своем обращении к AGM. «Предварительные данные показывают потерю 1,2 млрд. евро за январь-март, а второй квартал будет еще хуже».