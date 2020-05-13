13 мая 2020, 12:15

ASUS предоставляет 5-летнюю гарантию на мониторы ProArt

Расширенная гарантия доступна для мониторов ProArt серий PA и PQ, приобретенных пользователями в регионе EMEA.



Превосходная поддержка: для избранных моделей мониторов ProArt в регионе EMEA теперь можно активировать пятилетнюю гарантию.

Великолепное изображение: дисплеи ProArt отличаются непревзойденным качеством изображения с высокой точностью цветопередачи (Delta E < 1).

Широкий ассортимент, современные технологии: в линейку ProArt входит широкий спектр моделей, включая монитор с первой в отрасли поддержкой спецификации DisplayHDR CTS 1.1.



Компания ASUS объявляет о том, что на мониторы ProArt серий PA и PQ, приобретенные пользователями в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), после регистрации распространяется всесторонняя пятилетняя гарантия.

