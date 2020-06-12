РОМСАТ получил награду от Edge-Core и продлил дистрибьюторский контракт

12 июня 2020, 16:11

Ваш партнер сетевых решений WIFI

РОМСАТ был отмечен престижной наградой заслуженного партнера Distinguished Partner и продлил эксклюзивный дистрибьюторский контракт с тайваньским производителем телеком-оборудования компанией Edge-Core Networks Corporation.

Еdge-Core Networks - производитель надежного, функционального оборудования операторского класса, технологии Edge-core активно используются в ЦОД, сетях интернет сервис провайдеров, а также на предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса.

Компания РОМСАТ - эксклюзивный дистрибьютор Edge-Core Networks в Украине