Ритейл выходит на докарантинный уровень - ПриватБанк

23 июня 2020, 12:15

По итогам мая 2020 года товарооборот в основных секторах розничной торговли вышел на докризисный уровень и практически достиг показателей февраля 2020 года.

Об этом сообщили в ПриватБанке, проанализировав данные количества и объемов оплат товаров банковскими картами в сети POS-терминалов за пять месяцев 2020 года.



Без потерь из карантина на данный момент выходит продуктовый ритейл. По данным анализа объема оплат покупок картами в сети торговых терминалов банка, в марте и апреле 2020 года по сравнению с февралем безналичный оборот в сети магазинов продуктов питания вырос на 25%. В мае безналичный оборот в продуктовой сети был выше по сравнению с февралем на 23%.



Больше всего в первые месяцы карантина вырос безналичный оборот в сети аптек и магазинов медицинских товаров - в марте он вырос по сравнению с февралем на 30%. В то же время, уже в мае, безналичный оборот в аптечной сети упал на 18% по сравнению с февралем.



Самым значительным падение безналичного оборота за время карантина было на рынке электроники и бытовой техники. Если в марте падение оборотов составило 10% по сравнению с февралем, то уже в апреле 43%. При этом, в мае 2020 года обороты в этом секторе торговли вернулись на докарантинный уровень



Также по итогам мая 2020 года практически докарантинного уровня вернулись безналичные обороты в сетях АЗС, где в апреле было отмечено падение продаж на 20%.



Напомним, в марте с началом карантина в Украине ПриватБанк ввел меры по поддержке бизнеса, который принимает оплату за товары и услуги cashless через сеть POS-терминалов банка. В течение периода действия “жесткого” карантина ПриватБанк не начислял фиксированную комиссию торговым предприятиям, которые пользуются POS-терминалами.