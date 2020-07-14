Лоукостер на базе "Авиакомпании Гродно"

14 июля 2020, 9:45

Решение по развитию данного вида авиаперевозок будет приниматься в ближайшее время, сообщили в Минтрансе республики.

Министерство транспорта Беларуси рассматривает возможность создания в республике лоукостера на базе "Авиакомпании Гродно", сообщил глава ведомства Алексей Авраменко.

"…Мы задумались о создании второй белоруской компании (после "Белавиа"), более бюджетной, для развития конкуренции и перевозок пассажиров. Скажем, в первую очередь, гродненское направление рассматриваем, аэропорт Гродно, "Авиакомпанию Гродно…", - отметил Авраменко.

"…Есть идеи создания своего лоукостера. Однако нужно понимать, какая будет загрузка. Сегодня лоукостеры имеют определенные дотации в ряде стран…", - уточнил министр.

По его словам, решение по развитию данного вида авиаперевозок будет приниматься в ближайшее время.

Относительно возможного прихода в Беларусь венгерской Wizz Аir, Авраменко отметил, что "было подписано соглашение, решение было принято, но просто вмешалась пандемия". При этом он выразил надежду, что переговоры будут продолжены.

"…И, конечно, активно приглашаем лоукост-компании в части загрузки наших областных аэропортов…", - добавил он.

Напомним, "Белавиа" запустила регулярный рейс в Вену. На фоне массового сокращения пассажирских перелетов, белорусская авиакомпания открыла новый рейс.