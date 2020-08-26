Romsat начала продажи новых устройств Aqara

Пополнение линейки устройств Aqara
Ассортимент Aqara пополнился новыми устройствами, которые позволяют сделать Умный Дом еще более функциональным.
Выключатели света (без нейтральной линии)
Выключатели встраиваются в систему электричества, автоматизируя освещение и бытовые приборы. Также в наличии специальные монтажные боксы (подрозетники) для выключателей.
Двухканальное реле
Реле
подключается к обычным кнопочным выключателям света, делая их "умными",
или непосредственно подсоединяется к электрическим устройствам.
Также, в ограниченном количестве на складе доступна камера Aqara G2H (поддержка протокола HomeKit Secure Video), умный замок N100, приводы роллет и штор.
B2B-портал
Полный ассортимент и цены доступны на В2В-портале: b2b.romsat.ua. Необходима регистрация.
РОМСАТ - официальный дистрибьютор Aqara в Украине