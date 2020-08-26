Romsat начала продажи новых устройств Aqara

26 августа 2020, 0:01

Пополнение линейки устройств Aqara



Ассортимент Aqara пополнился новыми устройствами, которые позволяют сделать Умный Дом еще более функциональным.

Выключатели света (без нейтральной линии)

Выключатели встраиваются в систему электричества, автоматизируя освещение и бытовые приборы. Также в наличии специальные монтажные боксы (подрозетники) для выключателей.

Двухканальное реле

Реле подключается к обычным кнопочным выключателям света, делая их "умными", или непосредственно подсоединяется к электрическим устройствам.



Также, в ограниченном количестве на складе доступна камера Aqara G2H (поддержка протокола HomeKit Secure Video), умный замок N100, приводы роллет и штор.



B2B-портал

Полный ассортимент и цены доступны на В2В-портале: b2b.romsat.ua. Необходима регистрация.



РОМСАТ - официальный дистрибьютор Aqara в Украине

