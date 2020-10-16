Группа Polymetal улучшает качество активов и наращивает валютную выручку

16 октября 2020, 9:45

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности Polymetal International PLC. Аналитики положительно оценивают структуру активов и организацию производственной деятельности группы, а также отмечают рост валютной выручки в I полугодии, несмотря на пандемию.

Polymetal International PLC — горнодобывающая компания, в портфель активов которой входят предприятия по разведке, добыче, обогащению и производству золота, серебра, меди и ряда сопутствующих металлов. Является второй по величине золотодобывающей компанией и крупнейшим производителем серебра в России. Входит в топ-10 золотодобывающих компаний мира и в топ-5 мировых производителей серебра. Основную деятельность компания ведет на территории Российской Федерации и Казахстана.



Крупнейший акционер Polymetal — группа «ИСТ» с долей 24%. По данным Московской биржи, в свободном обращении сейчас находится 45% акций компании. Бумаги Polymetal торгуются на Лондонской фондовой бирже, на Московской бирже (в качестве иностранного эмитента), а также на бирже Международного финансового центра «Астана» — Astana International Exchange (Казахстан). Бумаги включены в индексы FTSE 100, FTSE Gold Mines и MSCI Russia.



В первой половине 2020 года, согласно аналитической записке, консолидированная выручка Polymetal выросла в годовом сопоставлении на 20,6% до $1135. Показатель скорректированной EBITDA увеличился на 52,9%, до $616 млн. Чистая прибыль выросла в 2,5 раза, скорректированная чистая прибыль выросла в 2 раза. Скорректированная прибыль на акцию увеличилась вдвое и составила $0,79.



В исследовании также отмечается, что выручка группы Polymetal формируется в долларах США, в то время как основная часть затрат выражена в российских рублях и казахстанском тенге. «Таким образом, компания выигрывает и от роста стоимости золота, и от ослабления курса национальных валют», — комментируют аналитики «ФИНАМа», прогнозируя дальнейший рост финансовых показателей группы.



Аналитики отмечают, что Polymetal постоянно улучшает состав своих активов, а также реализует несколько проектов развития, нацеленных на воспроизводство и расширение ресурсной базы и повышение коэффициента извлечения металлов из упорных руд. Кроме того, эмитент выстраивает производственную деятельность по принципу хабов, что облегчает процесс производства на малых месторождениях и минимизирует затраты на переработку и логистику.



Группа не удерживает избыток денежных средств и возвращает свободный денежный поток акционерам путем выплаты дивидендов. «Помимо стандартных дивидендных выплат, в последнее время Polymetal практиковал периодическую выплату специальных дивидендов за счет нераспределенной прибыли предыдущих периодов», — констатируют в «ФИНАМе».



В августе 2020 года совет директоров Polymetal внес изменения в дивидендную политику: было решено отказаться от выплаты спецдивидендов, предоставив право распределять на итоговые дивиденды до 100% от свободного денежного потока (при условии, что он будет больше 50% от скорректированной чистой прибыли). «За 2019 год акционеры получили в совокупности по $0,82 на акцию, — говорится в исследовании. — По итогам первой половины 2020 года компания выплатила промежуточные дивиденды в размере $0,40 на акцию. Дивидендная доходность на дату закрытия реестра составила 1,52%».