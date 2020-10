ОРРО заявила о масштабном расширении продуктовой линейки

23 октября 2020, 12:45

OPPO провели презентацию своей продукции на мероприятии под названием One More Step (Еще один шаг).



Во время мероприятия OPPO запустили ряд новых устройств, включая беспроводные наушники с шумоподавлением OPPO Enco X, часы OPPO Watch RX , смарт-телевизоры OPPO TV S1 и OPPO TV R1 . Таким образом компания еще больше расширила свою экосистему IoT.



Презентация новых продуктов — часть стратегии OPPO по расширению собственного портфеля на рынке IoT. OPPO развивают «очеловеченный» смарт-опыт, который позволяет подключать несколько устройств для различных сценариев. Этого удается достичь благодаря постоянным инновациям в устройства бренда — смартфоны, телевизоры, беспроводные наушники и часы. OPPO сочетают передовые технологии с эстетическим дизайном, обеспечивая пользователям комфортную жизнь в стиле смарт.

OPPO в партнерстве с ведущим мировым брендом Hi-Fi Dynaudio выпустили OPPO Enco X — беспроводные наушники с шумоподавлением. Настройкой наушников занимался Даниэль Емонтс — главный специалист по акустике Dynaudio A/S, который выступал в роли акустического дизайнера нескольких динамиков Dynaudio, неоднократно отмеченных отраслевыми наградами. Беспроводные наушники OPPO Enco X True работают на эксклюзивной акустической системе DBEE 3.0 и отличаются инновационным акустическим структурным дизайном. Они способны воспроизводить богатую и точную текстуру музыки с качеством Hi-Fi, обеспечивая при этом сбалансированный и естественный звук. Функция шумоподавления наушников работает при любых сценариях, чего удается достичь благодаря двойному активному шумоподавлению ANC и многоуровневому управлению уменьшением шума. Наушники также поддерживают технологию беспроводной зарядки и функцию уменьшения шума во время звонков благодаря системе из трех микрофонов.

OPPO запускают больше базовых устройств IoT



Во время мероприятия One More Step OPPO впервые представили две серии телевизоров: OPPO TV S1 и OPPO TV R1, которые доступны в трех различных моделях. 65-дюймовый телевизор OPPO TV S1 оснащен широкоформатным 4K QLED дисплеем с технологией Quantum Dot. Насыщенная цветовая гамма воспроизводит 120% цветов стандарта NTSC, обеспечивая более чистую и яркую картинку с плавными цветовыми переходами. Максимальная частота обновления 120 Гц и переменная частота обновления (VRR) гарантируют плавность и естественность спортивной и игровой графики.

Если же говорить об акустических характеристиках телевизоров, OPPO, опять-таки, сотрудничают с Dynaudio, чтобы обеспечить впечатляющее кинематографическое качество звука. OPPO TV S1 имеет 18 стереодинамиков объемного звучания общей мощностью до 85 Вт, поддерживающих схему 5.1.2 и технологию Dolby Atmos.

OPPO TV R1 представлен 55-дюймовой и 65-дюймовой моделями, оснащенными четырехъядерным процессором и высокоскоростным Wi-Fi 6. Такие технологии предоставляют пользователю возможность создать технологически оснащенную гостиную, где телевидение и интернет подключаются при помощи функции «мгновенного включения».



Кроме того, OPPO выпустили свои первые умные часы с круглым циферблатом OPPO Watch RX и обновленный ColorOS Watch 1.5 с новыми циферблатами, спортивными режимами и разнообразными программами, которые призваны и в дальнейшем улучшать опыт пользователей. OPPO также сотрудничают с League of Legends. Недавно в Китае компании представили три лимитированных продукта: смарт-часы OPPO Watch League of Legends Limited Edition и OPPO Watch RX League of Legends Limited Edition, а также флагманский смартфон OPPO Find X2 League of Legends Esports: Worlds 2020 Edition.



С развитием технологий 5G и AI во всем мире OPPO переходят в эру Интернета вещей, где значительно возрастает спрос на четкое взаимодействие между устройствами. Как ведущий мировой бренд технологий, OPPO уже давно перестали быть исключительно производителями смартфонов — долгосрочные планы ОРРО нацелены на создание новой экосистемы IoT.

В дальнейшем OPPO сосредоточатся на трех ключевых сценариях применения смарт-устройств: развлечения; бытовая техника и мебель, спорт и здоровье. Компания будет постепенно создавать собственную линейку IoT-продуктов, принимая во внимание эти направления.OPPO впервые объявили о своей стратегии развития IoT на OPPO INNO DAY 2019, предложив сфокусироваться на базовых продуктах и создать открытую экосистему IoT. Сейчас OPPO делают еще один шаг в создании этой важной экосистемы путем создания интегрированных сценариев приложений, совершенствования опыта использования умных устройств и сотрудничества с партнерами. Стремясь обеспечить потребителям неразрывный смарт-опыт, OPPO еще активнее интегрируют передовые технологии и приглашают больше партнеров со всего мира для совместного создания нового интеллектуального опыта с привлечением программного и аппаратного обеспечения.