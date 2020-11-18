ПриватБанк запустил бесплатные спецпакеты для ІТ-шников

18 ноября 2020, 9:15

ПриватБанк запустил пакетное обслуживание IТ-специалистов, которое включает в себя новые премиальные предложения для клиентов этого сектора экономики.

Теперь IТ-специалисты и фрилансеры в зависимости от ежемесячных поступлений могут получить один из трех специальных пакетов обслуживания с оформлением премиальных карт.



В частности, пакет Visa Signature оформляется с бесплатным выпуском и обслуживанием карточки, отсутствующей комиссией за снятие собственных средств в пределах Украины, пакет Platinum - с бесплатным выпуском и обслуживанием карты, также предлагаются карточки Gold.



Карты Platinum и Visa Signature для IТ-специалистов имеют все привилегии премиального обслуживания (персональный банкир, круглосуточная поддержка Консьерж-сервиса, страхование, привилегии в аэропортах и в точках продаж партнеров банка), а также дополнительные возможности по счету ФЛП, такие как бесплатное проведение платежей в бюджет, проведение платежей с ФЛП в другие банки без комиссии и бесплатное расчетно-кассовое обслуживание.

