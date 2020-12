Эко-активность украинцев выросла втрое в 2020 году

2 декабря 2020, 13:45

В 2020 году украинцы в 3 раза больше отмечали загрязненные участки и убирали их в 5 раз активнее, чем в 2019.

С начала года активисты создали более 200 меток загрязненных мест и собрали более 5 тонн мусора, в том числе в Карпатах.

Об этом говорится в официальной статистике приложения от львовской команды GlobalLogic EcoHike, которое помогает сделать Украину чище.



Самыми активными были пользователи в Киеве и области, а также на западе страны. Вместе они отметили 95% всех загрязненных участков в приложении. При этом около 40% меток создано в Киеве и 28% — во Львове. Количество активистов за год выросло в 2,5 раза. Сейчас их в приложении уже более 6000 — около 60% пользуются EcoHike на Android и 40% — на iOS.



"Чтобы Украина становилась чище, мы развиваем сотрудничество с организациями и городами — в 2020-м партнеров приложения стало на 5 больше, среди них Львовский городской совет и ГО "Пласт". Обновление приложения позволяет привлекать больше эко-сознательных украинцев к решению проблемы загрязнения страны в течение всего года. Ведь эко-активности важны во все сезоны, поскольку, к сожалению, мусор не растает, как снег весной. " — комментирует Юрий Голованов, консультант GlobalLogic, лидер проекта EcoHike.



В этом году в EcoHike появились новые функции — организация совместных мероприятий и интеграция с социальными сетями. Так, только летом активисты провели 22 мероприятия, во время которых убрали 24 загрязненных участка. А в сентябре во время Всемирного дня чистоти (World Clean Up Day), который ежегодно организует инициатива "Let's Do It, Ukraine", с помощью мобильного приложения EcoHike убрали 1200 локаций в 24 областях. В холодный период ожидается, что украинцы будут активно обозначать загрязненные участки и убирать их при благоприятных погодных условиях, ведь пользоваться приложением можно 365 дней в году.



"Мы рады, что к формированию культуры правильного обращения с отходами добавляется все больше активистов и компаний. Благодаря разработке львовских инженеров GlobalLogic процесс уборки загрязненных территорий становится проще и интерактивным, а Украина — чище ". — комментирует президент Let's do it Ukraine Юлия Мархель.