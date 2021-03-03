3 марта 2021, 12:45

Доходности гособлигаций США обновили годовые максимумы

В обзоре от 18.02.2021 г. («Рост процентных ставок – какие могут быть последствия для рынков») мы рассматривали причины и возможные последствия быстрого роста доходностей американских гособлигаций, сопоставление с кейсом 2013 года (taper tantrum).



За прошедшие дни рост доходностей ускорился – на прошлой неделе рынки были сильно обеспокоены продолжающимся резким ростом доходностей американских гособлигаций, обновивших годовые максимумы. В четверг на фоне положительной статистики в США и слабого спроса на аукционе по размещению 7-летних гособлигаций доходность 10-летних бумаг поднялась выше 1,5% и в моменте впервые за год превысила 1,6%. Это вызвало распродажи и на рынках акций, особенно в технологических бумагах (Nasdaq за день потерял более 3%). Впрочем, в пятницу и к утру понедельника доходности гособлигаций скорректировались вниз к 1,4%, что успокоило рынки. Подробнее о последствиях роста доходностей UST для долговых рынков изложено в материале А. Ковалева «Доходности дальних UST на мартовских максимумах: последствия для долговых рынков». Мы здесь рассмотрим экономические причины происходящего и исторические примеры влияния быстрого роста доходностей UST на фондовый рынок.



Повышение доходности 10-летних гособлигаций США до 1,5-1,75% соответствует нашему базовому прогнозу на этот год, изложенному в годовой стратегии, но происходит слишком быстрыми темпами. Основная причина – резкая переоценка рынком прогнозов экономического роста и инфляционных ожиданий в США («рефляции») вследствие набирающей силу вакцинации населения (к концу июля Байден обещал «привить» 300 млн американцев) и масштабных бюджетных стимулов ($900 млрд, уже принятых в декабре, и ожидаемого принятия Конгрессом в ближайшие недели плана Байдена на $1,9 трлн, в субботу утром за него проголосовала Палата представителей). Консенсус-прогноз Блумберг по росту ВВП США составляет сейчас 4,9% на этот год (в конце прошлого года – примерно 3,9%), но некоторые прогнозы предполагают рост и на 6% (в частности, о достижимости этого темпа роста недавно сказал Пауэлл). Таким образом, теперь рынок ожидает, что американская экономика (по крайней мере, по уровню ВВП) полностью восстановится уже в этом году. Инфляционные ожидания рынка на 5, 10 и 30 лет превышают таргет ФРС 2%, особенно на горизонте 5 лет, и находятся на максимуме с 2014 года. В то же время, на 10-ти и 30-летнем горизонте инфляционные ожидания начали стабилизироваться.

