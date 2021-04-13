Uber поддерживает Киев и предоставляет бесплатные промокоды для поездок

13 апреля 2021, 10:15

Чтобы поддержать Киев во время ограничения работы общественного транспорта, Uber запустил в Киеве инициативу по финансированию безопасных поездок в медицинские учреждения.

Uber предоставил Киевской городской государственной администрации (КГГА) промокоды на бесплатные поездки, которые они передадут пациентам, не болеющим COVID, чтобы они могли добраться до мест лечения на регулярные процедуры.



«Мы понимаем решение ограничить работу общественного транспорта. Однако существуют поездки, которые нельзя откладывать. Мы рады возможности помочь пациентам с онкологическими заболеваниями получить необходимую терапию благодаря бесплатным поездкам на Uber, а также искренне благодарны водителям, которые в такое сложное время продолжают работать на благо нашего города”, - говорит Георгий Соколянский, Глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе.



Кто может получить промокоды



Компания предоставила Киевскому горсовету промокоды, которые распространяются среди пациентов, не болеющих Covid. Эти промокоды необходимо ввести в приложении Uber. Один промокод действует на одну поездку с максимальной суммой 150 грн. Скидка действует на поездки с UberX и Comfort в приложении Uber в Киеве. Поездки осуществляют независимые партнеры, работающие на платформе Uber.



Список больниц:



Киевская городская клиническая больница №5.

Киевская городская детская клиническая больница №1,

КНП «Детская клиническая больница №6 Шевченковского района города Киева

Киевская городская клиническая больница №2

Киевский городской клинический онкологический центр

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №1» Днепровского района

КНП «Александровская клиническая больница г. Киева»



В 2020 году Uber реализовал беспрецедентные меры безопасности, чтобы помочь всем, кто использует приложение, оставаться в безопасности и здоровыми. Всем пассажирам и водителям Uber в Украине напоминают о мерах безопасности перед совершением поездки. В Украине водителей также просят сделать селфи, чтобы убедиться, что они носят маску или другое средство защиты, с помощью технологии проверки встроенной в приложение. Водитель, на котором нет маски или другого средства защиты, не сможет выйти на линию. Все водители также должны подтвердить, что они принимают дополнительные меры безопасности, такие как регулярная дезинфекция своего автомобиля и наличие дезинфицирующего средства для рук для своих пассажиров.