Applied Materials — многообещающий лидер растущего рынка полупроводников

31 мая 2021, 11:45

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности производителя полупроводников Applied Materials.

По мнению экспертов, технологическое лидерство и масштабная инвестиционная программа позволят компании стать одним из главных бенефициаров быстрого роста отрасли. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с ценой $156,7, потенциал роста составляет 13,6%.



Applied Materials — один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев. Среди клиентов компании — технологические гиганты Intel, Samsung, TSMC, Global Foundries.



Как отмечается в исследовании, в последние годы спрос на продукцию Applied Materials растет крайне высокими темпами, что позволяет компании регулярно обновлять рекорды по ключевым финансовым показателям. Результаты II квартала 2021 финансового года также оказались впечатляющими, подчеркивают аналитики: «Квартальная выручка увеличилась на 41,1% (г/г) до рекордных $5,58 млрд и превзошла консенсус-прогноз в $5,39 млрд. Скорректированный показатель EBITDA подскочил на 74,8% до $1,87 млрд, скорректированная прибыль на акцию взлетела на 83,1% до $1,63». Кроме того, руководство Applied Materials обнародовало оптимистичные прогнозы на III финквартал, завершающийся в июле: «В компании рассчитывают заработать $1,70–1,82 на акцию (рост на 66% (г/г) от средней точки диапазона) при выручке $5,72–6,12 млрд (рост на 35% (г/г))».



Эксперты «ФИНАМа» отмечают, что важным преимуществом компании является устойчивый баланс: Applied Materials завершила II финквартал, имея на счетах $6,77 млрд денежных средств и краткосрочных инвестиций при долгосрочном долге $5,45 млрд. «В отчетном периоде компания сгенерировала операционный денежный поток в объеме $1,19 млрд (рост на 86,9% (г/г)), направила $204 млн на капвложения и вернула своим акционерам 952 млн за счет выкупа акций и выплаты дивидендов», — говорится в аналитической записке.



Также аналитики инвесткомпании обращают внимание на то, что Applied Materials стабильно увеличивает размер дивидендов: «Недавно руководство компании повысило величину квартального дивиденда на 9% до 24 центов на акцию». Кроме того, в марте Applied Materials объявила новую программу выкупа акций в размере $7,5 млрд, $750 млн из которых было потрачено в минувшем финквартале. Компания также объявила, что намерена направлять на выплаты акционерам 80–100% своего свободного денежного потока.



Учитывая тенденцию устойчивого повышения глобальных продаж полупроводников, в «ФИНАМе» уверены в перспективах компании: «Мы рассчитываем, что Applied Materials продолжит выигрывать от роста мировой полупроводниковой отрасли в целом и сегмента оборудования для производства чипов в частности». По мнению экспертов, ключевыми драйверами динамичного развития отрасли в среднесрочной перспективе станут развертывание сетей 5G и такие быстроразвивающиеся направления, как искусственный интеллект, обработка больших объемов данных (big data), машинное обучение, облачные вычисления, виртуальная/дополненная реальность и автономные автомобили.



Аналитики «ФИНАМа» ожидают, что Applied Materials останется главным бенефициаром данных тенденций: «Компания тратит значительные средства на исследования и разработки, это позволяет ей удерживать технологическое лидерство в отрасли. В то же время мы рассчитываем, что Applied Materials останется дружественной своим акционерам и продолжит направлять значительные средства на выкуп акций и дивиденды».