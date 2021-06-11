ZTE получила сертификат CC EAL3 + для решения 5G RAN

Компания ZTE Corporation успешно прошла сертификацию Common Criteria (CC) EAL3 + для решения 5G RAN.
Благодаря сертификации ZTE стал первым поставщиком телекоммуникационных услуг в мире, получившим сертификат CC EAL3 + для всего системного решения, состоящего из серии продуктов 5G RAN. Также сертификат подтверждает, что безопасность продуктов ZTE 5G RAN достигла лидирующего уровня в отрасли.
Общие критерии оценки безопасности информационных технологий (The Common Criteria for Information Technology Security Evaluation) – это авторитетный широко признанный международный стандарт, основанный на IEC / ISO15408. К настоящему времени 31 страна участвует во взаимном признании сертификации CC, и основные международные операторы связи ценят сертификацию CC в своих проектах по закупкам, учитывая ее высокое качество и беспристрастность.
Сертификация CC определяет семь уровней гарантии оценки (EAL) после завершения сертификации, среди которых EAL3 (методически протестированный и проверенный) до сих пор является наивысшим уровнем, достигнутым продуктом системного уровня в области телекоммуникаций. EAL3 + означает, что цели оценки (TOE) соответствуют EAL3 и другим расширенным требованиям для оцениваемых функциональных возможностей безопасности.
Полученный ZTE сертификат является первым в отрасли сертификатом CC EAL3 + для системного решения, которое включает 15 продуктов 5G RAN, таких как AAU / RRU, BBU, Unified Management Expert (UME) и т. д. Решение взаимодействует с пользовательским оборудованием (UE) и реализует такие функции, как управление радиоресурсами, сжатие и шифрование IP-заголовка потока данных, маршрутизация данных плоскости пользователя, планирование и передача данных, а также управление мобильностью. UME используется для управления системой через веб-интерфейс.
Аккредитованная контрольная лаборатория SGS Brightsight из Нидерландов провела оценку, которая охватывает безопасность на протяжении всего жизненного цикла продукта, включая проектирование, разработку, тестирование, производство и доставку. Орган по сертификации TÜV Rheinland Nederland B.V. в рамках Нидерландской схемы сертификации в области ИТ-безопасности (NSCIB) выдал ZTE сертификат и заявил, что оценка соответствует всем условиям для международного признания сертификата CC.
С наступлением эры 5G ZTE считает кибербезопасность главным приоритетом в разработке и поставке своих продуктов, и компания постоянно совершенствует методы обеспечения безопасности как в технологиях безопасности, так и в управлении безопасностью.
Двигаясь вперед, ZTE будет стремиться предоставлять глобальным клиентам безопасные и надежные продукты и услуги для совместного создания надежных телекоммуникационных сетей.
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