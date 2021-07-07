Прибыль Abbott Laboratories продолжит расти благодаря экспресс-тестам на COVID

7 июля 2021, 11:15

«ФИНАМ» провел исследование инвестиционной привлекательности американской фармацевтической компании Abbott Laboratories.

Эксперты позитивно оценивают сбалансированность бизнеса компании и отмечают, что основным драйвером роста прибыли компании выступают «быстрые» тесты на COVID-19 — одни из самых эффективных на рынке. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $126,40, потенциал роста составляет 8%.



Abbott Laboratories — один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования, который выпускает линейку тестов, направленных на быстрое выявление COVID-19. Ее выручка за 2020 год составила $34,6 млрд, а в 2021 году компания заняла 89-е место в списке Fortune 500.



Как отмечается в исследовании, по итогам I квартала 2021 года выручка Abbott выросла на 35,3% год к году, а чистая прибыль взлетела сразу на 217,9%. В итоге совокупная стоимость активов компании на конец I квартала составила $72,8 млрд. Положительно финансовые результаты повлияли изменения обменных курсов: более слабый доллар США увеличил международные продажи на 3,9%, а совокупные продажи — на 2,4%. При этом $1,8 млрд компании принесли продажи экспресс-тестов на COVID-19, которые делаются в течение 15 минут и показывают эффективность на уровне 97‒98%, существенно опережая конкурирующие аналоги. «Несмотря на некоторое снижение спроса из-за наблюдавшегося в начале года улучшения глобальной эпидемиологической ситуации, Abbott сохранит значительную порцию выручки от продаж тестов в текущем и последующих годах на фоне периодических вспышек COVID-19 в различных регионах», – прогнозируется в аналитической записке.



Одновременно эксперты подчеркивают, что Abbott лидирует в широком диапазоне сегментов рынка здравоохранения от производства носимых медицинских устройств до детского питания и при этом отличается хорошо сбалансированной бизнес-моделью, что снижает зависимость от отдельных проектов: «Продажи в различных сегментах сопоставимы, а единоличные продукты-блокбастеры сложно выделить».



Дополнительный фактор привлекательности для инвесторов — неплохая для отрасли дивидендная доходность на уровне 2,26% годовых. «Квартальный дивиденд 2021 года вырос на 25% год к году, а среднегодовой темп роста за последние 15 лет составил 1,43%, медианная норма выплат за тот же период — 59,3%», — отмечают аналитики.



Cильные фундаментальные драйверы роста и лидирующие позиции в отрасли обеспечивают долгосрочную стабильность компании, уверены в «ФИНАМе», поэтому рекомендуют акции Abbott к покупке: «Комбинированная целевая цена на июнь 2022 года составляет $126,4, потенциал роста к текущей цене — 8%».