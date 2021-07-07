Tesla, вакцинация и рост потребления делают биржевой фонд XLY привлекательным

7 июля 2021, 12:15

Финансовая группа «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности биржевого фонда The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund.

Как прогнозируют аналитики, в США продолжится рост потребления, а входящие в ETF компании, в том числе такие лидеры сектора как Tesla, Amazon и Home Depot станут его ключевыми бенефициарами. Акции фонда рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $207,69, потенциал роста составляет 15,3%.



Биржевой фонд The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) отслеживает потребительский сектор Consumer Discretionary индекса S&P 500. В его состав входят 63 компании, самые крупные из которых — Tesla, Amazon и Home Depot. Общая сумма активов под управлением фонда составляет $19,95 млрд, доходность с начала года — 7,67%.



Как прогнозируется в исследовании, американская экономика быстрее остальных вернется к доковидному уровню, что позитивно повлияет на инвестиционную привлекательность XLY. «Росту потребления в стране способствуют мягкая денежно-кредитная политика ФРС, низкий уровень безработицы, догоняющая динамика индекса потребительской уверенности и высокие темпы вакцинации», — констатируют в «ФИНАМе». Эксперты также обращают внимание на долгосрочную стабильность макроклимата США и напоминают про новые финансовые стимулы: «Новый план президента Байдена подразумевает инвестиции в инфраструктуру в размере $1,2 трлн и дальнейшую социальную поддержку, что позволит американцам сохранить доступ к дешевым деньгам и поспособствует росту потребления в стране».



Ключевые эмитенты в портфеле фонда демонстрируют высокие финансовые показатели и в ближайшей перспективе имеют большой потенциал роста, отмечают аналитики. Так, по итогам I квартала 2021 года прибыль на акцию Amazon увеличилась более чем в три раза год к году (с $5,01 до $15,79), а выручка взлетела на 43,82% — до $108,52 млрд. В свою очередь, продажи Tesla подскочили на 73,4% год к году, составив $10,39 млрд. Показатель прибыли на акцию компании Илона Маска вырос в четыре раза — с $0,23 до $0,93. Крупнейший американский ретейлер в сфере продукции для дома Home Depot за аналогичный период продемонстрировал рост выручки на 32,70% — до $37,5 млрд, а рост прибыли на акцию составил впечатляющие 84,63%, достигнув уровня в $3,86.



«Большая часть компаний ETF цикличны, что позволяет рассчитывать на опережающую динамику относительно рынка в периоды роста американских биржевых индексов», — резюмируют в «ФИНАМе». Акции The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $207,69 на конец II квартала 2022 года, потенциал роста составляет 14,7%.



