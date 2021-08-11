Акции Tesla оставили без внимания сообщение Илона Маска об отсрочке Cybertruck

11 августа 2021, 9:45

Первые поставки электрического пикапа Cybertruck от Tesla ожидаются не раньше следующего года.

Tesla обновила данные на сайте заказа, отметив, что Cybertruck будет доступен, когда производство приблизится к 2022 году.



«Илон Маск внезапно заявил, что Tesla столкнется с проблемами при запуске Cybertruck в производство, сославшись на особенности конструкции, которые требуют новых производственных процессов. Хотя ранее Tesla подтвердила, что производство Cybertruck начнется на Gigafactory Texas в Остине после Model Y, сборка которой стартует в конце этого года. Также Tesla заявила, что собрала более 1,25 млн предварительных заказов на Cybertruck, что подразумевает эквивалент $79 млрд потенциальной выручки для Tesla, и любые заминки в производстве должны бы оказывать давление на акции, особенно на фоне риска конкуренции с Rivian. Но, что характерно, акции TSLA практически не реагируют на данную новость: котировки даже в умеренном плюсе. Видимо, Маск имеет практически бесконечный кредит доверия от рынка».



Напомним, что Tesla 2 недели назад опубликовала отчет за II квартал 2021 года. Тогда же компания сообщила о том, что перенесла дату старта производства электрогрузовика Semi на 2022 год, но отметила: выпуск кроссовера Model Y на двух новых заводах должен начаться по плану — к концу текущего года.



- Прибыль по итогам II квартала выросла более чем в 3 раза и составила $1,45 на акцию (с учетом корректировок). Консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков подразумевал прибыль на уровне 97 центов на акцию. Tesla 8-й квартал подряд сообщила о прибыли.



- Выручка составила по итогам отчетного квартала 11,96 млрд (почти удвоилась). Аналитики прогнозировали показатель на уровне 11,4 млрд.



- Свободный денежный поток составил 619 млн. Аналитики ожидали по FCF убыток 319,1 млн.



- Объем поставок авто по всему миру во II квартале — 201 250 машин. Год назад в аналогичном периоде было продано 90 891 авто.



По итогам торгов в понедельник, 9 августа, акции Tesla (TSLA) выросли на 2,1% до $713,76. Рост с начала года составляет 1,15%, при этом индекс S&P 500 вырос за тот же период на 18%. С момента выхода отчета за II квартал 2021 года котировки поднялись на 8,5%.

По акциям Tesla (TSLA) 22 рекомендации «покупать», 9 — «продавать», 14 — «держать», свидетельствуют данные в терминале Bloomberg. 12-месячный консенсус-таргет составляет $669,61, что на 6,2% ниже текущей цены ($713,76). Примечательно, что если оценить карту рекомендаций перед выходом квартального отчета, то рекомендаций «покупать» было на 3 меньше, рекомендаций «продавать» было на одну больше, как и «держать».



Накануне аналитики Jefferies понизили рейтинг Daimler до «держать», а рейтинг Tesla повысили до «покупать» и увеличили таргет с $700 до $850. Это подразумевает, что у Tesla потенциал роста цены акций в течение ближайших 12 месяцев составляет 19% от цены закрытия торгов в понедельник. Такие ожидания резко контрастируют с консенсус-прогнозом, составленным Bloomberg. Jefferies оптимистично оценивает способность увеличить со временем маржу, так как затраты Tesla меньше, чем у конкурентов, которые занимаются производством еще и классических автомобилей, а капитал распределен более эффективно. Апдейт Jefferies по Tesla в понедельник стал одним из драйверов роста акций автопроизводителя.