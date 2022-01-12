В 2022 году произойдет четыре повышения базовой процентной ставки от ФРС США

12 января 2022, 10:15

Мировые фондовые рынки характеризуются разнонаправленной динамикой. Неопределенность по ряду ключевых вопросов приводит к высокой волатильности.

В понедельник индекс Nasdaq Composite в начале торговой сессии снижался на 2,5% на фоне ожиданий скорого поднятия базовой процентной ставки ФРС США, но к концу сессии просадка была полностью выкуплена, и индекс закрылся в нуле. Индексы S&P 500 и DJIA зафиксировали небольшое снижение.



Американский рынок находится в ожидании данных по инфляции по итогам декабря, которые будут опубликованы в среду, 12 января. Инвесторы уже практически не сомневаются, что Федрезерв начнет повышать базовую процентную ставку в марте, а Goldman Sachs и JPMorgan не исключают, что повышений может быть 4 или больше. Сегодня внимание инвесторов будет обращено на выступление Пауэлла, которое начнется в 18:00 мск. Также на этой неделе стартует сезон корпоративной отчетности. В совокупности перечисленные события могут задать направление движения для фондового рынка на ближайшие 1-2 месяца.



По итогам переговоров РФ и США по вопросам безопасности в Европе и Украине, прошедших в понедельник, не было озвучено каких-либо конкретных решений, каждая из сторон продолжает настаивать на своем. Но даже это расценивается в позитивном ключе. На этом фоне курс USD/RUB опустился ниже 75 рублей, а курс EUR/RUB – ниже 85 рублей. 12 января состоится встреча в формате Россия – НАТО.



По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи растет на 0,7% до 3766,40 пункта, а индекс РТС поднимается на 1,4% до 1586,30 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов растет на 0,8% до 482,70 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов продемонстрировал снижение на 0,3% до 23681,87 пункта, а китайский индекс CSI 300 просел на 0,9% до 4797,77 пункта. Фьючерс на индекс S&P 500 торгуется в нуле, доходность 10-летних трежерис увеличилась до 1,755%. Фьючерс на нефть Brent торгуется в плюсе на 0,9%.



Торговая сессия в Гонконге завершилась небольшим снижением. В лидерах роста из индекса Hang Seng оказались бумаги WuXi Biologics (+6,0%) и Country Garden Services (+4,0%). Технологический сектор выглядит хуже рынка: Alibaba (-1,6%), Xiaomi (-1,9%), Ping An (-1,6%).



Ритейлер JD.com начал открывать роботизированные магазины в Европе. Уже открыты два розничных магазина в Нидерландах, которые будут укомплектованы роботами, готовящими и доставляющими посылки. Акции JD.com в Гонконге по итогам торгов подросли на 1,8%.



Торговая сессия в Европе стартовала на положительной территории. Немецкий индекс DAX 30 и французский индекс CAC 40 прибавляют 0,8-0,9%, а британский индекс FTSE 100 растет на 0,3%. Настроения на европейских площадках умеренно оптимистичные, несмотря на неопределенную обстановку в Соединенных Штатах.



Из индекса DAX 30 лидируют HelloFresh (+4,1%), Adidas (+2,8%) и Henkel (+2,7%). А из индекса FTSE 100 наибольший рост демонстрируют Flutter Entertainment (+4,3%), Phoenix (+3,5%) и Next (+3,1%).



Российские индексы в первой половине дня 11 января демонстрируют уверенный подъем, который поддерживается ростом нефтяных котировок.



Нефтедобывающая компания «Татнефть» подвела производственные итоги 2021 года. За год Группа добыла 27,8 млн тонн нефти, что на 7% больше, чем в 2020 году. Объем переработки сырья комплексом заводов «ТАНЕКО» составил 13,2 млн тонн (+9,6% г/г), а объем производства нефтепродуктов достиг 12,9 млн тонн (+13,7% г/г). В первой половине торгов обыкновенные акции «Татнефти» прибавляют 0,1%, а привилегированные акции – 0,2%.



Стало известно, что холдинг «АФК Система» ведет переговоры о покупке банка «Хоум Кредит». На текущий момент на ход переговоров влияет политическая ситуация в Казахстане, поскольку «Хоум Кредит» имеет там крупное представительство и дочерний банк. После сделки предполагается, что бренд «Хоум Кредит» будет сохранен, но в будущем не исключается обмен активами с «МТС Банком». На этом фоне акции «АФК Система» корректируются на 0,3%, а акции «МТС», которой теперь принадлежит «МТС Банк», снижаются на 0,6%.



В лидерах роста на отечественном рынке из числа ликвидных бумаг оказались: «Группа ЛСР» (+12,6%), «Банк Санкт-Петербург» (+2,9%), «М.видео» (+2,8%), «Группа ПИК» (+2,4%), «Русагро» (+1,9%) и «АЛРОСА» (+1,8). В числе аутсайдеров – Fix Price (-2,5%), «Детский мир» (-1,5%) и «РУСАЛ» (-0,7%).