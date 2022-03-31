Израиль развернул для раненных украинцев полевые госпитали

31 марта 2022, 11:45

Правительство Израиля инициировало миссию #ShiningStar по созданию в Украине израильского полевого госпиталя для лечения беженцев.

Об этом сообщает чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в Украине Михаэль Бродский.



Миссию возглавили МИД Израиля и Министерство здравоохранения Израиля, а руководство госпиталя осуществляют клиника Sheba и детский медицинский центр Schneider.



Госпиталь (Kochav Meir) назван в честь бывшего премьер-министра Израиля Голды Меир - уроженки Украины и основательницы MASHAV, подразделения МИД, возглавляющего этот гуманитарный проект.



Полевой госпиталь открылся 22 марта. Стоимость реализации этой миссии составила 22 миллиона шекелей. На сегодня уже оказали медицинскую помощь более 1000 пациентам, в том числе переселенцам с Мариуполя.