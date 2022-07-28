lifecell оновив сервіс для порівняння усіх тарифів найбільших операторів

28 июля 2022, 11:15

lifecell оновив сервіс «Порівнятор», створений для вибору тарифного плану серед пропозицій різних мобільних операторів.

Відтепер, щоб підібрати для себе оптимальний за ціною й наповненням пакет послуг, абоненти можуть порівняти не лише національні, а й регіональні пропозиції.



Послуга «Порівнятор» допомагає українцям порівнювати актуальні тарифні плани та їх наповнення трьох найбільших мобільних операторів України - lifecell, Київстар і Vodafone Україна. Абонент може обрати будь-яку суму, яку він готовий сплачувати за послуги мобільного зв'язку, і порівняти пропозиції всіх операторів. Сервіс дозволяє дізнатися, скільки хвилин і ГБ мобільного інтернету користувач отримуватиме за цю суму в межах пакетів послуг кожного оператора та на який період.