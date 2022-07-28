28 июля 2022, 11:15

lifecell оновив сервіс для порівняння усіх тарифів найбільших операторів

lifecell оновив сервіс «Порівнятор», створений для вибору  тарифного плану серед пропозицій різних мобільних операторів.

Відтепер, щоб підібрати для себе оптимальний за ціною й наповненням пакет послуг, абоненти можуть порівняти не лише національні, а й регіональні пропозиції.

Послуга «Порівнятор» допомагає українцям порівнювати актуальні тарифні плани та їх наповнення трьох найбільших мобільних операторів України - lifecell, Київстар і Vodafone Україна. Абонент може обрати будь-яку суму, яку він готовий сплачувати за послуги мобільного зв'язку, і порівняти пропозиції всіх операторів. Сервіс дозволяє дізнатися, скільки хвилин і ГБ мобільного інтернету користувач отримуватиме за цю суму в межах пакетів послуг кожного оператора та на який період.


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