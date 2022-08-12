12 августа 2022, 9:45

Норвегія теж допомагатиме тренувати українських військових у Британії, — NRK

«Норвегія позитивно ставиться до британської ініціативи тренувати українських військових у Великій Британії. Ми надішлемо своїх інструкторів для базової солдатської підготовки, як і деякі інші країни».

