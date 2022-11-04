Закон про Поштовий Зв’язок 4353: що зміниться

4 ноября 2022, 10:45

В четвер, 3 листопада, Верховна Рада проголосувала за зміни до проекту Закону про поштовий зв’язок.

Тепер українське поштове законодавство відповідає нормам законодавства ЄС у сфері надання послуг поштового зв'язку, а саме положень Директиви 97/67/ЄС.

Законом визначений перелік універсальних послуг, граничну вартість яких встановлює держава, а саме: прості листи до 50 грамів, рекомендовані (реєстровані) листи до 50 грамів, картки та марки. Законом пропонується встановити фіксовану кількість універсальних послуг, які буде надавати призначений оператор поштового зв’язку в Україні. При цьому призначений поштовий оператор НЕ БУДЕ отримувати компенсації за надання універсальних поштових послуг, проте буде зобов'язаний надавати їх на всій території країни.



Ще одне із нововведень полягає в тому, що місця міжнародного поштового обміну (ММПО) відтепер будуть закріплені лише за членами всесвітнього Поштового Союзу. Такий захід обумовлений боротьбою з контрабандою, яка стає можливою через різні рівні відповідальності між експрес та поштовими операторами.



Також закон дозволяє використовувати електронні марки та легалізує поштомати для Укрпошти.