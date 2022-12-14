Укрпошта в листопаді виплатила 6,2 млн грн пасажирам евакуаційних потягів

14 декабря 2022, 9:45

В листопаді Укрпошта забезпечила виплату разової грошової допомоги для понад 2,7 тис українців, які на евакуаційних потягах виїжджали із зон бойових дій.

Виплати проводилися в Львівській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Тернопільській областях.



Вперше за 7 місяців проекту найбільшу кількість виплат було здійснено пасажирам, які їхали до Дніпра, - 2,14 млн грн для майже тисячі людей. В Львові та Хмельницькому біло виплачено 1,8 млн та 1,6 млн грн відповідно. На Тернопільщині, де вперше проводилися виплати пасажирам евакуаційних потягів, гроші отримали 260 осіб на загальну суму 0,6 млн грн.



Виплата разової допомоги – проект, який Укрпошта реалізує спільно з Укрзалізницею та Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.



З травня Укрпошта виплатила такої допомоги у розмірі майже 76 млн грн, з яких 44,5 млн грн отримали пасажири евакуаційних потягів з кінцевою точкою в Львові та понад 21 млн грн – з кінцевою точкою в Дніпрі. Решта виплат припали на Кіровоградську, Хмельницьку та Тернопільську області.