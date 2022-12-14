14 декабря 2022, 13:15

США відправили в Україну першу партію енергообладнання - Reuters

До першої енерго  допомоги увійшло обладнання вартістю близько 13 млн доларів. Повідомляється, що на цьому тижні США планує відправити ще два літаки з енергетичним обладнанням.


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