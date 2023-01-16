Кібершахраї зламали сервери ДУ "Держгідрографія" для отримання 3 млн доларів

16 января 2023, 17:15

Як повідомляє РБК, йдеться про кібершахраїв на чолі з вінничанкою, яка наразі проживає у місті Київ, Оленою Крикун.

Жінка організувала злом серверу ДП “Держгідрографія” та використовуючи його внутрішні дані здійснила розсилку меседжів, що дискредитували потужну міжнародну ІТ-компанію. Повідомлення шахраїв надходили на електронні адреси інвесторів та контрагентів фірми.



За задумом Олени Крикун, айтішники мали заплатити їй 3 млн дол за нерозголошення нібито відомої їй конфіденційної інформації. Та не отримавши коштів Крикун звернулась до криміналітету з Албанії і перейшла до силового тиску на підприємців погрожуючи фізичною розправою.



Відомою є сума, яку Крикун пообіцяла у якості “винагороди” за розправу над айтішниками - 50 тисяч дол.



Наразі поліцією розпочато кілька крим. проваджень та проводяться слідчі дії щодо встановлення її місцеперебування. Оперативний супровід здійснює Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ.



