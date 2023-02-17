Естонія запропонувала країнам Європейського Союзу купити 1 млн. боєприпасів

17 февраля 2023, 13:45

Естонія запропонувала країнам Європейського Союзу інвестувати близько €4 млрд у закупівлю боєприпасів для України — Bloomberg.

Естонський план передбачає збільшення європейської промисловості в сім разів, щоб впродовж наступних шести місяців виробити 1 мільйон 155-мм снарядів, про які просила Україна