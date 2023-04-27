Київські правоохоронці викрили псевдоменеджера популярного Інтернет-магазину

27 апреля 2023, 9:15

28-річний уродженець Луганщини стежив у соцмережі Інстаграм за офіційною сторінкою популярного Інтернет-магазину з продажу тактичного спорядження, відслідковуючи таким чином потенційних покупців.

Зловмисник із заздалегідь створеного акаунту зв’язувався із зацікавленими особами від імені менеджера.



Аби встановити довірливі відносини, підозрюваний пропонував клієнтам знижки у разі надання ними підтверджуючих документів про проходження служби у тому чи іншому підрозділі. Після сплати частини суми за «товар», фігурант зникав.



Наразі встановлено, що він ошукав щонайменше 8 військовослужбовців на суму близько 60 000 гривень.



Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України.



Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.



Тривають заходи із встановлення усіх потерпілих та завданих їм збитків.

