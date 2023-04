IT SmartFlex, дочірня IT-компанія Vodafone, приєдналась до "Дія.City"

28 апреля 2023, 14:46

IT SmartFlex, дочірня компанія Vodafone Україна, приєдналась до спеціального правового режиму «Дія.City».

Компанія підтримує розвиток IT-галузі України та можливість для IT-компаній прозоро працювати в Україні завдяки перевагам унікального правового та податкового простору.



IT SmartFlex подала заявку і вже з 1 травня стане офіційним резидентом «Дія.City».



Компанія зосереджена на розробках технологічних, часто унікальних, рішень для такої високотехнологічної компанії, як Vodafone UA, – коментує приєднання Микола Тракнов, директор IT SmartFlex. – Резидентство в Дія.Сіті надасть нам додаткові можливості для створення інноваційних продуктів, у тому числі на базі AI та Data Analytics, які допомагатимуть виводити український телеком та його клієнтів на рівень світових технологічних гігантів».



IT SmartFlex заснована в 2019 році. За цей час компанія виросла до близько 200 співробітників. Основним напрямком діяльності IT SmartFlex є R&D для телекому – це одна з найбільш високотехнологічних галузей, яка сьогодні охоплює не тільки послуги мобільного зв'язку, а й такі напрямки, як сервіси самообслуговування, Вig Data, IoT, CRM, хмарні сервіси. У дочірній ІТ компанії Vodafone створює власний експертний центр для розробки нових продуктів і сервісів. Окрема власна компанія забезпечує не тільки якість, але і швидкість впровадження цих продуктів.