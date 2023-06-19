19 июня 2023, 8:45

Джерела в уряді США стверджують, що першими людьми, які захворіли на COVID-19, були китайські вчені з Уханського інституту вірусології.

Троє вчених брали участь у дослідженні "посилення функції" коронавірусів, схожих на SARS, коли вони захворіли.



Нарешті з’явилися важливі докази, які підтверджують теорію, що вірус SARS-CoV-2 випадково вирвався з Інституту вірусології Уханя (WIV).



За словами кількох урядовців США, опитаних у рамках тривалого розслідування Public and Racket, першою людиною, інфікованою вірусом, тобто "нульовим пацієнтом", був Бен Ху, дослідник, який очолював дослідження "посилення функції" на ГРВІ-подібні коронавіруси, що підвищує заразність вірусів.