11 апреля 2024, 9:15

Швейцария намерена выделить €5 млрд на восстановление Украины в течение 12 лет

"Швейцария оказывает гуманитарную помощь и поддерживает экономическое развитие и долгосрочное восстановление Украины с момента начала войны в феврале 2022 года. Эта поддержка опирается на существующее сотрудничество со страной и должна быть усилена в дальнейшем. В ближайшие 12 лет [...] планируется выделить на эти цели в общей сложности 5 млрд швейцарских франков [около €5 млрд]", — сообщили в правительстве страны.

