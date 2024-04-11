Швейцария намерена выделить €5 млрд на восстановление Украины в течение 12 лет

"Швейцария оказывает гуманитарную помощь и поддерживает экономическое развитие и долгосрочное восстановление Украины с момента начала войны в феврале 2022 года. Эта поддержка опирается на существующее сотрудничество со страной и должна быть усилена в дальнейшем. В ближайшие 12 лет [...] планируется выделить на эти цели в общей сложности 5 млрд швейцарских франков [около €5 млрд]", — сообщили в правительстве страны.
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