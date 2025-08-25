Wizz Air запустить майже три десятки нових маршрутів з Італії та Румунії

25 августа 2025, 16:15

Зокрема, зі столичного аеропорту «Бухарест-Отопені»:

Фару (Португалія);

Берлін (Німеччина);

Турку (Фінляндія);

Прага (Чехія);

Бордо (Франція).

Тим часом, з аеропорту міста Ясси:

Валенсія (Іспанія);

Пескара (Італія);

Копенгаген (Данія);

Прага (Чехія).



З аеропорту Мілана — «Мальпенса»:

Севілья (Іспанія);

Аліканте (Іспанія);

Брашов (Румунія);

Глазго (Шотландія).



З найбільшого аеропорту Італії «Рим-Фьюмічіно»:

Глазго (Шотландія);

Брашов (Румунія);

Бордо (Франція).



Крім цього, Wizz Air також запустити новий рейс з ізраїльського Тель-Авіва в грецькі Салоніки.