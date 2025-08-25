Wizz Air запустить майже три десятки нових маршрутів з Італії та Румунії

Зокрема, зі столичного аеропорту «Бухарест-Отопені»:
Фару (Португалія);
Берлін (Німеччина);
Турку (Фінляндія);
Прага (Чехія);
Бордо (Франція).
Тим часом, з аеропорту міста Ясси:
Валенсія (Іспанія);
Пескара (Італія);
Копенгаген (Данія);
Прага (Чехія).
З аеропорту Мілана — «Мальпенса»:
Севілья (Іспанія);
Аліканте (Іспанія);
Брашов (Румунія);
Глазго (Шотландія).
З найбільшого аеропорту Італії «Рим-Фьюмічіно»:
Глазго (Шотландія);
Брашов (Румунія);
Бордо (Франція).
Крім цього, Wizz Air також запустити новий рейс з ізраїльського Тель-Авіва в грецькі Салоніки.