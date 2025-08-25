ГлавнаяНовости
25 августа 2025, 16:15

Wizz Air запустить майже три десятки нових маршрутів з Італії та Румунії

Зокрема, зі столичного аеропорту «Бухарест-Отопені»:

Фару (Португалія);
Берлін (Німеччина);
Турку (Фінляндія);
Прага (Чехія);
Бордо (Франція).

Тим часом, з аеропорту міста Ясси:

Валенсія (Іспанія);
Пескара (Італія);
Копенгаген (Данія);
Прага (Чехія).

З аеропорту Мілана — «Мальпенса»:

Севілья (Іспанія);
Аліканте (Іспанія);
Брашов (Румунія);
Глазго (Шотландія).

З найбільшого аеропорту Італії «Рим-Фьюмічіно»:

Глазго (Шотландія);
Брашов (Румунія);
Бордо (Франція).

Крім цього, Wizz Air також запустити новий рейс з ізраїльського Тель-Авіва в грецькі Салоніки.


