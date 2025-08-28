Трамп убедил Орбана не блокировать вступление Украины в ЕС

28 августа 2025, 10:15

Анонимный дипломат сказал, что Трамп убедил премьера Венгрии снять блокирование вступления Украины в Евросоюз.

Он добавил, что Орбан выразил готовность поддержать членство Молдовы в ЕС. По его словам, это изменило динамику.

Один из французских чиновников подчеркнул, что есть аргументы как в пользу Украины, так и в пользу Молдовы, но "решение в Брюсселе принимается единогласно, и мы должны придерживаться этих принципов".



Как предупредил бывший заместитель министра иностранных дел Республики Молдова Нику Попеску, если "россия победит в Украине, победит и в Молдове — тогда прямая военная угроза будет для таких стран, как Румыния и Польша", поэтому в ЕС должны дать сигнал поддержки.



19 августа Bloomberg со ссылкой на источники писало, что на фоне саммита Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне 18 августа европейцы попросили американского президента "использовать свое влияние" на Орбана, блокирующего вступление Украины в Евросоюз. Поэтому после встречи в Белом доме президент США связался с венгерским премьером, чтобы обсудить, почему Будапешт блокирует соответствующие переговоры. Собеседники Bloomberg не сообщили, прислушался ли Орбан к американскому президенту. Однако 19 августа он снова отрицал возможность членства Украины в ЕС.