Рейтинг країн Європи для життя у 2025 році

Люксембург — 220
Нідерланди — 211
Данія — 210
Швейцарія — 205
Фінляндія — 204
Ісландія — 202
Норвегія — 195
Австрія — 182
Польща — 139 (середній рівень, вище України)
Німеччина — 171 (стабільно високо, але не в топ-10)
Чехія — 158 (вище середнього, популярна серед мігрантів)
Аутсайдери рейтингу:
Україна — 115
Албанія — 104 (найнижчий бал у Європі)
Що враховується у рейтингу:
купівельна спроможність
безпека
охорона здоров’я
вартість життя
екологія та чистота довкілля
транспорт і трафік
А ви б куди переїхали жити з цього списку?