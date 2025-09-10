Рейтинг країн Європи для життя у 2025 році

10 сентября 2025, 11:45

Люксембург — 220

Нідерланди — 211

Данія — 210

Швейцарія — 205

Фінляндія — 204

Ісландія — 202

Норвегія — 195

Австрія — 182

Польща — 139 (середній рівень, вище України)Німеччина — 171 (стабільно високо, але не в топ-10)Чехія — 158 (вище середнього, популярна серед мігрантів)Аутсайдери рейтингу:

Україна — 115

Албанія — 104 (найнижчий бал у Європі)



Що враховується у рейтингу:

купівельна спроможність

безпека

охорона здоров’я

вартість життя

екологія та чистота довкілля

транспорт і трафік



А ви б куди переїхали жити з цього списку?