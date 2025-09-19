19 сентября 2025, 8:45

Трамп заявил, что США хотят вернуться в Афганистан

На пресс-конференции в Великобритании президент США сказал, что США "пытаются вернуть" авиабазу Баграм в Афганистане.



"Кстати, мы пытаемся вернуть ее... Это может быть такая себе "срочная новость". Мы пытаемся вернуть ее. Им от нас кое-что нужно. Мы хотим вернуть эту базу. Одна из причин, по которой мы хотим эту базу, заключается в том, что она находится в часе езды от места, где Китай производит свое ядерное оружие", — сказал Дональд Трамп.



Он не сообщил подробностей и не уточнил, кого он имел в виду, когда он говорил о том, что "им от нас кое-что нужно". Возможно, предположил Fox News, организацию "Талибан", которая захватила власть в Афганистане в 2021 году и которую многие считают террористической.



США покинули Афганистан в 2021 году. Не совсем продуманный вывод американских войск из страны многие критиковали.

