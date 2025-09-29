План США по дронам против Китая провалился

Запущенная 2 года назад инициатива под названием Replicator должна была быть реализована к августу 2025 г.
В рамках инициативы планировалось приобрести и развернуть тысячи дронов в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю.
Однако реализация проекта столкнулась с серьезными трудностями. Некоторые из разработанных систем оказались ненадежными, слишком дорогими и трудоемкими в производстве. Кроме того, Пентагон столкнулся с проблемами в разработке программного обеспечения, способного эффективно управлять большим количеством дронов от разных производителей.
Отмечается, что в попытке ускорить реализацию программы и сосредоточиться на наиболее подходящих решениях, Пентагон передал контроль над Replicator новому подразделению.