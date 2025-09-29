План США по дронам против Китая провалился

29 сентября 2025, 14:45

Запущенная 2 года назад инициатива под названием Replicator должна была быть реализована к августу 2025 г.

В рамках инициативы планировалось приобрести и развернуть тысячи дронов в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю.Однако реализация проекта столкнулась с серьезными трудностями. Некоторые из разработанных систем оказались ненадежными, слишком дорогими и трудоемкими в производстве. Кроме того, Пентагон столкнулся с проблемами в разработке программного обеспечения, способного эффективно управлять большим количеством дронов от разных производителей.Отмечается, что в попытке ускорить реализацию программы и сосредоточиться на наиболее подходящих решениях, Пентагон передал контроль над Replicator новому подразделению.