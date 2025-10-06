Онлайн-бізнес у 2025 році: як не порушити законодавство про РРО

Онлайн-торгівля з кожним роком набирає обертів, і дедалі більше підприємців переводять свої продажі в інтернет. Але разом з можливостями з’являються і зобов’язання: українське законодавство вимагає дотримання правил фіскалізації навіть у випадку, коли товар або послуга продається виключно онлайн.
Щоб уникнути штрафів і неприємних перевірок, важливо знати, коли потрібен РРО чи ПРРО, які нововведення діють у 2025 році та які інструменти допомагають виконувати вимоги закону максимально зручно.
Кому потрібно використовувати РРО/ПРРО в онлайн-торгівлі
Відповідно до Закону України № 265/95, усі продавці повинні реєструвати розрахункові операції через касовий апарат або програмний РРО. Це правило стосується як готівкових, так і більшості безготівкових оплат. Тобто кожна операція, що має ознаки розрахункової, повинна проходити фіскалізацію.
Якщо покупець і продавець одночасно здійснюють оплату та отримання товару, це кваліфікується як розрахункова операція. У таких випадках застосування РРО чи ПРРО є обов’язковим.
Фіскалізація є необхідною, якщо продавець:
- приймає оплату готівкою;
- відправляє товар через поштові сервіси;
- використовує онлайн-еквайринг (LiqPay, WayForPay тощо);
- приймає оплату через QR-код, що проводить транзакцію як розрахункову операцію;
- організовує доставку кур’єром, який отримує оплату від покупця.
Крім того, закон зобов’язує продавця видавати фіскальний чек після кожної операції. Це стосується й випадків, коли товар надсилається поштою або доставляється кур’єрською службою. На цьому окремо наголошує Державна податкова служба у своїх роз’ясненнях.
Обов’язок застосовувати касовий апарат не поширюється на ті випадки, коли інтернет-магазин приймає лише безготівкові платежі, які не мають ознак розрахункових операцій. Зокрема:
• прямий переказ коштів на рахунок за номером IBAN;
• оплата через касу банку на розрахунковий рахунок продавця;
• внесення коштів через банківський термінал самообслуговування;
• використання QR-коду, що веде безпосередньо на рахунок інтернет-магазину.
У 2025 році посилено контроль за онлайн-торгівлею:• Маркетплейси і платіжні сервіси тепер зобов’язані передавати податковій інформацію про операції продавців.
• Штрафи повернулися: штрафи РРО з 1 серпня 2025 — за невидачу чека становлять від 150% вартості проданого товару, повторно — 200%.
• Автоматизовані перевірки дозволяють податковій бачити невідповідності між еквайрингом і даними РРО/ПРРО.
Таким чином, працювати "без чека" неможливо.
Як організувати фіскалізацію без касового апарата
Сучасним підприємцям не обов’язково купувати класичний касовий апарат. Є зручна альтернатива — програмний РРО (ПРРО). Він встановлюється на смартфон, планшет чи комп’ютер і виконує всі ті ж функції: реєструє продаж, формує чек і надсилає його клієнту у паперовому чи електронному вигляді.
Переваги для онлайн-бізнесу:• швидке налаштування;
• мінімальні витрати на обладнання;
• можливість інтеграції з інтернет-магазином чи маркетплейсом.
Програмні РРО для онлайн-продажів
Одним із найзручніших рішень для онлайн-торгівлі є "Вчасно.Каса". Сервіс дозволяє:• швидко створювати та відправляти фіскальні чеки клієнтам на e-mail чи у месенджери;
• автоматично зберігати історію операцій і формувати звітність;
• працювати як із класичними платежами через термінал, так і з онлайн-еквайрингом.
Для підприємців це означає повну відповідність законодавству без зайвої бюрократії.Як інтегрувати ПРРО з CMS або маркетплейсом
Для інтернет-магазинів важливо, щоб фіскалізація працювала автоматично. Сучасні ПРРО, зокрема "Вчасно.Каса", пропонують API-інтеграцію з популярними CMS (наприклад, OpenCart, Shopify, WooCommerce) та маркетплейсами. Це дає змогу:• передавати дані про продаж напряму з сайту до каси;
• мінімізувати залучення співробітників до цього процесу;
• забезпечити клієнту миттєве отримання чека після оплати.Висновки для підприємців
У 2025 році кожна оплата має бути фіскалізована, а за порушення передбачені серйозні штрафи. Тому підприємцям варто обирати сучасні інструменти, які поєднують законність і зручність.
Програмний РРО — оптимальне рішення для онлайн-продажів: він простий у використанні, не потребує дорогого обладнання та легко інтегрується з платформами електронної комерції. А сервіси на кшталт "Вчасно.Каса" допомагають організувати процес так, щоб продавець міг зосередитися на бізнесі, а не на бюрократії.