Онлайн-бізнес у 2025 році: як не порушити законодавство про РРО

6 октября 2025, 7:45

Онлайн-торгівля з кожним роком набирає обертів, і дедалі більше підприємців переводять свої продажі в інтернет. Але разом з можливостями з’являються і зобов’язання: українське законодавство вимагає дотримання правил фіскалізації навіть у випадку, коли товар або послуга продається виключно онлайн.

Щоб уникнути штрафів і неприємних перевірок, важливо знати, коли потрібен РРО чи ПРРО, які нововведення діють у 2025 році та які інструменти допомагають виконувати вимоги закону максимально зручно.

Відповідно до Закону України № 265/95, усі продавці повинні реєструвати розрахункові операції через касовий апарат або програмний РРО. Це правило стосується як готівкових, так і більшості безготівкових оплат. Тобто кожна операція, що має ознаки розрахункової, повинна проходити фіскалізацію.

Якщо покупець і продавець одночасно здійснюють оплату та отримання товару, це кваліфікується як розрахункова операція. У таких випадках застосування РРО чи ПРРО є обов’язковим.

Фіскалізація є необхідною, якщо продавець:

приймає оплату готівкою;

відправляє товар через поштові сервіси;

використовує онлайн-еквайринг (LiqPay, WayForPay тощо);

приймає оплату через QR-код, що проводить транзакцію як розрахункову операцію;

організовує доставку кур’єром, який отримує оплату від покупця.

Крім того, закон зобов’язує продавця видавати фіскальний чек після кожної операції. Це стосується й випадків, коли товар надсилається поштою або доставляється кур’єрською службою. На цьому окремо наголошує Державна податкова служба у своїх роз’ясненнях.

Обов’язок застосовувати касовий апарат не поширюється на ті випадки, коли інтернет-магазин приймає лише безготівкові платежі, які не мають ознак розрахункових операцій. Зокрема:

• прямий переказ коштів на рахунок за номером IBAN;

• оплата через касу банку на розрахунковий рахунок продавця;

• внесення коштів через банківський термінал самообслуговування;

• використання QR-коду, що веде безпосередньо на рахунок інтернет-магазину.

У 2025 році посилено контроль за онлайн-торгівлею:

тепер зобов’язані передавати податковій інформацію про операції продавців. штрафи РРО з 1 серпня 2025 — за невидачу чека становлять від 150% вартості проданого товару, повторно — 200%.дозволяють податковій бачити невідповідності між еквайрингом і даними РРО/ПРРО.

Таким чином, працювати "без чека" неможливо.

Сучасним підприємцям не обов’язково купувати класичний касовий апарат. Є зручна альтернатива — програмний РРО (ПРРО). Він встановлюється на смартфон, планшет чи комп’ютер і виконує всі ті ж функції: реєструє продаж, формує чек і надсилає його клієнту у паперовому чи електронному вигляді.

Переваги для онлайн-бізнесу:

• швидке налаштування;• мінімальні витрати на обладнання;• можливість інтеграції з інтернет-магазином чи маркетплейсом.

Програмні РРО для онлайн-продажів

Одним із найзручніших рішень для онлайн-торгівлі є "Вчасно.Каса". Сервіс дозволяє:

• швидко створювати та відправляти фіскальні чеки клієнтам на e-mail чи у месенджери;• автоматично зберігати історію операцій і формувати звітність;• працювати як із класичними платежами через термінал, так і з онлайн-еквайрингом.

Для підприємців це означає повну відповідність законодавству без зайвої бюрократії.

Для інтернет-магазинів важливо, щоб фіскалізація працювала автоматично. Сучасні ПРРО, зокрема "Вчасно.Каса", пропонують API-інтеграцію з популярними CMS (наприклад, OpenCart, Shopify, WooCommerce) та маркетплейсами. Це дає змогу:

• передавати дані про продаж напряму з сайту до каси;• мінімізувати залучення співробітників до цього процесу;• забезпечити клієнту миттєве отримання чека після оплати.Висновки для підприємців

У 2025 році кожна оплата має бути фіскалізована, а за порушення передбачені серйозні штрафи. Тому підприємцям варто обирати сучасні інструменти, які поєднують законність і зручність.

Програмний РРО — оптимальне рішення для онлайн-продажів: він простий у використанні, не потребує дорогого обладнання та легко інтегрується з платформами електронної комерції. А сервіси на кшталт "Вчасно.Каса" допомагають організувати процес так, щоб продавець міг зосередитися на бізнесі, а не на бюрократії.