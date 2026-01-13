R291 - новий 4G-роутер ERGO

13 января 2026, 10:15

Новинка являє собою сучасний маршрутизатор, що приймає сигнал з мереж операторів мобільного зв’язку 4G (LTE) та ефективно розподіляє його по дротовим і бездротовим з’єднанням.Роутер підтримує мережу 4G LTE-A Cat.7, яка використовує агрегацію каналів і забезпечує максимальну швидкість завантаження даних до 300 Мбіт/сек й надсилання – до 100 Мбіт/сек. Завдяки новітній технології досягається вища продуктивність і краща стабільність з’єднання, особливо під час пікових навантажень мобільної мережі. Підтримка всіх діапазонів, в яких працюють українські стільникові оператори, гарантує надійну та швидку передачу інформації в будь-яких умовах.

Крім високої швидкості обміну даними з 4G-мережами, роутер ERGO R291 максимально швидко працює і у внутрішніх мережах. Робота Wi-Fi відбувається на частотах 2.4 ГГц та 5 ГГц із сумарною швидкістю до 1200 Мбіт/с, дозволяючи ефективно виконувати як прості завдання з надсилання пошти або перегляду сторінок, так і завдання, що вимагають великої пропускної здатності: онлайн-ігри, завантаження файлів, перегляд потокового відео тощо. Для отримання максимальної швидкості можна підключити гігабітний дротовий інтернет до WAN, а комп’ютери, смарт-телевізори, приставки – до одного з трьох LAN портів.Наявність чотирьох внутрішніх і двох зовнішніх знімних антен забезпечує стійку передачу сигналу в усіх стандартах зв’язку та дозволяє реалізувати технологію MIMO для передачі й прийому даних одночасно через декілька каналів. Знімні антени надають можливість налаштувати надійний інтернет навіть в найвіддаленіших куточках. Для безперебійного доступу до мережі навіть під час блекаутів ERGO R291 оснащений вбудованим акумулятором ємністю 4000 мА/год.Роутер ERGO R291 – відмінна новинка в галузі сучасних комунікаційних рішень, яка допоможе мати зв’язок вдома під час перебоїв з дротовим підключенням, а також дає змогу за потреби створити Wi-Fi чи Ethernet мережу в «польових» умовах.