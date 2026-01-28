У Вінниці стрімко зросли покриття та попит на PON-інтернет від lifecell

28 января 2026, 14:15

Група компаній DVL (Датагруп-Volia-lifecell) у межах масштабного проєкту з модернізації фіксованих мереж суттєво розширила доступ вінничан до сучасного, швидкісного та енергонезалежного PON-інтернету.

Покриття цією технологією у Вінниці зросло у понад 15 разів, а попит – у 2,6 раза.

Лише протягом минулого року команда lifecell підключила до оптичної PON-мережі понад 1000 багатоквартирних будинків у Вінниці. У результаті доступ до PON-інтернету у Вінниці нині мають близько 85 000 квартир у 1 100 багатоквартирних будинках, що у понад 15 разів більше, ніж у 2024 році. Модернізація охопила ключові райони міста, зокрема Вишеньки, Слов’янку, Поділля, Центр, Свердловський масив, Ближнє та Дальнє Замостя. Наразі близько 80% фіксованої мережі lifecell у Вінниці вже працює на PON-технології.

PON (Passive Optical Network) є сучасним стандартом фіксованого домашнього інтернету, що поступово замінює застарілі технології Ethernet, FTTB та DOCSIS. Технологія забезпечує доступ до інтернету зі швидкістю до 1 Гбіт/с і стабільну роботу мережі навіть в умовах знеструмлень за наявності резервного живлення абонентського обладнання. PON відповідає потребам користувачів із високим рівнем онлайн-споживання та дозволяє зберігати доступ до інтернету навіть за регулярних та довготривалих відключень електроенергії.

Мешканці Вінниці можуть підключити швидкісний і стабільний безлімітний домашній інтернет від lifecell, скориставшись вигідними пропозиціями компанії:

• послуга «Домашній інтернет lifecell» за додаткові 50 грн до тарифного плану на 4 тижні для діючих абонентів lifecell (діє для деяких тарифних планів);

• пакетна пропозиція «Лайфсет» за ціною від 100 грн на 4 тижні, яка поєднує домашній інтернет, мобільний зв’язок і цифрове телебачення.

Вінниця – серед міст із найвищими темпами зростання кількості абонентів фіксованого оптичного інтернету. У 2025 році попит на домашній інтернет від lifecell зріс у 2,6 раза порівняно з 2024 роком. Водночас конвергентні тарифи «3 в 1», які об’єднують кілька сервісів в одному пакеті за вигідною ціною, вже обирають 43% користувачів.

Модернізація мережі на базі PON у Вінниці триває. До кінця 2026 року група компаній DVL планує повністю припинити експлуатацію технології DOCSIS та перевести 100% фіксованої мережі міста на сучасну PON-інфраструктуру.

Масштабний проєкт модернізації фіксованих мереж групи компаній DVL реалізується з 2024 року. Активне будівництво, окрім Вінниці, також ведеться у Києві, Львові, Дніпрі та Харкові. У 2026 році компанія планує інвестувати у розвиток енергостійких фіксованих мереж ще 80 млн грн та побудувати PON-мережу для 175 000 квартир у 2 265 багатоквартирних будинках.