Украина получит более $230 млн на закупку энергооборудования от ООН

18 февраля 2026, 12:15

Как сообщили в постоянном представительстве Украины при ООН, руководством ПРООН принято решение о срочной закупке и установке на 2026 год дополнительного энергетического оборудования на сумму более $230 млн.

Речь идет о поставке и установке мощных когенерационных установок, газотурбинного оборудования, трансформаторов, компрессорных станций, модульных котельных и другого критически важного оснащения для Запорожья, Киева, Одессы, Николаева, Харькова, Чернигова, Кременчуга, Львова, Луцка, Шостки и других украинских городов.



Среди крупнейших проектов:



▪️установка газотурбинной установки мощностью 54 МВт на Кременчугской ТЭЦ ($24 млн);

▪️когенерационные установки для Киева на 25 МВт ($20 млн);

▪️для Одессы — 40 МВт ($20 млн);

▪️для Запорожья — 16,2 МВт и 20 МВт ($8 млн);

▪️для Николаева — 9,8 МВт ($5,5 млн).