"Національний банк відтерміновує подальше пом'якшення монетарної політики з огляду на ризики посилання інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань ", - сказав глава НБУ Пишний.
Спираючись на облікову ставку, банки можуть визначати власні процентні ставки за кредитами та депозитами для фізичних і юридичних осіб.
20 марта 2026, 13:15
НБУ залишив облікову ставку на 15%: як це рішення позначиться на житті українців
Оцените новость: