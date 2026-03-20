НБУ залишив облікову ставку на 15%: як це рішення позначиться на житті українців

20 марта 2026, 13:15

"Національний банк відтерміновує подальше пом'якшення монетарної політики з огляду на ризики посилання інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань ", - сказав глава НБУ Пишний.



Спираючись на облікову ставку, банки можуть визначати власні процентні ставки за кредитами та депозитами для фізичних і юридичних осіб.