20 марта 2026, 13:15

НБУ залишив облікову ставку на 15%: як це рішення позначиться на житті українців

"Національний банк відтерміновує подальше пом'якшення монетарної політики з огляду на ризики посилання інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань ", - сказав глава НБУ Пишний.

Спираючись на облікову ставку, банки можуть визначати власні процентні ставки за кредитами та депозитами для фізичних і юридичних осіб. 


