WP: Китайские фирмы продают данные о передвижениях войск США

6 апреля 2026, 13:45

Пять недель назад, после начала конфликта в Иране, пользователи соцсетей заметили вирусные посты с детальными схемами подготовки американских военных самолетов, а также информацией о размещении баз и авианосных групп США.

Эти данные поступают с рынка, где китайские компании - некоторые связанные с Народно-освободительной армией Китая (НОАК) - используют ИИ и открытые источники для получения информации о передвижениях американских войск.Пекин официально дистанцируется от конфликта с Ираном, но фирмы извлекают выгоду из ситуации, демонстрируя возможности китайской разведки. Американские чиновники и эксперты расходятся во мнениях о реальной угрозе, но отмечают, что рост предложений частного сектора указывает на потенциальный риск для безопасности.