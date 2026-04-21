21 апреля 2026, 10:15

"Shahed" уничтожен дроном-перехватчиком, запущенным с надводной платформы

Операторы дивизиона беспилотных надводных комплексов 412-й бригады Nemesis Сил беспилотных систем выполняют боевые задачи в морской операционной зоне. 

Именно это подразделение осуществило успешный перехват БПЛА с использованием дрона-перехватчика, стартовавшего с беспилотной надводной платформы. Об этом сообщили в Силах беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС ВСУ).

Отмечается, что это свидетельствует о новом уровне интеграции морских и воздушных беспилотных систем. Применение надводных носителей для запуска дронов-перехватчиков расширяет возможности противодействия воздушным угрозам и формирует дополнительный эшелон защиты городов Украины.


