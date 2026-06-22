Німеччина хоче закуповувати українські ракети "Фламінго"

22 июня 2026, 11:15

Після відмови США розміщувати Tomahawk у Німеччині Берлін почав придивлятися до українських та ізраїльських далекобійних ракет.

Серед претендентів — американська система Typhon, ізраїльсько-американська Anthem, українська Flamingo та спільні ракетні проєкти з Великою Британією.

Українська Flamingo стала одним із головних фаворитів: дальність польоту — до 3000 км, бойова частина — близько тонни, а вартість — лише близько 500 тисяч доларів, що майже вп’ятеро дешевше за Tomahawk.

Одна з провідних німецьких оборонних компаній Diehl Defence вже веде переговори про спільне виробництво українських ракет Flamingo на території ФНР.