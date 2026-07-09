Швеция выделила €124 млн на восстановление энергетики Украины

9 июля 2026, 15:15

Министр энергетики Украины Шмыгаль сообщил, что Швеция перечислила €124,1 млн в Фонд поддержки энергетики Украины.

По словам министра, общий объем взносов в фонд с момента его создания превысил €2 млрд. Средства направляются на закупку критически важного оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, повреждённой в результате российских ударов.



Шмыгаль отметил, что, несмотря на новый вклад Швеции, потребности украинского энергетического сектора остаются высокими. До поступления средств дефицит финансирования фонда составлял €663 млн, и международная поддержка по-прежнему необходима для подготовки энергосистемы к следующему отопительному сезону.