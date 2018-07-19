Обзор пары блоков питания Seasonic Focus Plus Gold на 750 Вт и 850 Вт

Сегодня на обзоре два блока питания Seasonic Focus Plus Gold с мощностью 750 Вт (SSR-750FX) и 850 Вт (SSR-850FX) – в продолжение (хоть и самобытное) первой части, где рассматривались версии на 550 и 650 Вт.
Первое, что хочется сказать: Seasonic Focus Plus Gold – блоки питания плотные. При габаритах 86 х 149 х 139 мм (это самый маленький размер, допустимый ATX-стандартом) обозреваемые модели весят весьма и весьма прилично, и это странно. Откуда масса взялась ответить сложно. Радиаторов внутри не много, а имеющиеся не самые большие. Блоков с сертификатами энергоэффективности 80 Plus Gold на тестировании побывало достаточно. Эти - одни из самых тяжелых.
Знаете, особо не меняется ничего. Как 15 лет назад измеряли качественность блока питания его тяжестью, так и сейчас та же песня. Этот критерий важен, поскольку демонстрирует, как минимум, экономию на толщине металла корпуса, а на корпусе экономят первым же делом. Здесь же благородная 1-миллиметровая сталь. На него можно наступить одной ногой, перенеся весь вес тела на эту ногу, и он выдержит (80 кг точно выдержит, проверено).
Отметим также хорошее качество покраски. Так называемые «околокитайские» БП царапаются буквально об пыль.
Для придания большей жесткости инженеры Seasonic сделали ещё одну прикольную вещь: специальные «защелки» для соединения верхней части и нижней. Они не дают панели с разъёмами и противоположной, где сито, «гулять». Снова-таки, при сборке удобнее.
Три предыдущих абзаца никоим образом не влияют на технические показатели и надёжность, но это сразу демонстрирует общее отношение производителя к изделию. А первое впечатление, как известно, зачастую самое правильное.
Все модели в серии Focus Plus Gold в крайней степени схожи меж собой. Для понимания, даже у 550 Вт и 850 Вт версии, где, казалось бы, 300 Вт разница, идентично практически всё. Все трансформаторы и конденсаторы (за исключением самого основного) даже имеют одинаковые маркировки и ёмкости. Абсолютно идентична топология, количество и качество применяемых компонентов. Разница заключается лишь в ёмкости входного конденсатора, используемых транзисторах и диоде Шоттки, ну и конечно в «прошивке» блока. Это, по крайней мере, из того, что можно рассмотреть (а на виду почти всё).
В итоге, блоки питания Seasonic Focus Plus Gold на 750 Вт (SSR-750FX) и 850 Вт (SSR-850FX) получились настолько же хороши, как и рассмотренные не так давно модели на 550 и 650 Вт. Общие положительные моменты остались прежние: компактность, модульность, комплект, хорошие кабели, КПД даже несколько превышающий Gold-сертификат, 10 лет гарантии и тот факт, что блоки держат перегрузку, как минимум, в 25% сверх номинала.
Подводя финальный вердикт по всей линейке SeaSonic Focus Plus Gold остаётся лишь сказать, что любая из моделей в линейке является хорошим выбором. К приобретению рекомендуется.
Плюсы блоков питания SeaSonic Focus Plus Gold с мощностью 750 Вт (SSR-750FX) и 850 Вт (SSR-850FX):
· Симпатичные;
· Компактные;
· Полностью модульные;
· 10 лет гарантии;
· Пусть и средненький, но комплект;
· Позолоченные разъёмы;
· Едва не дотягивают до Platinum-сертификата;
· Выдерживают перегрузки до 25-28%.
Источик.
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