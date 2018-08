Ставка на камеру: вклад Huawei в развитие мобильной фотографии

1 августа 2018, 11:45

Последние несколько лет компания Huawei, учитывая потребности пользователей, делает особый акцент на развитие мобильной фотографии.

Чтобы снимки получались качественным, а во многом даже не уступали студийным, Huawei нашла лучшего партнера для создания фотокамеры для своего устройства — легендарную компанию Leica с более чем 100-летней историей успеха. Сотрудничество этих двух брендов установило стандарты для производителей мобильных телефонов по всему миру и доказало, что Huawei выбирает партнерами лидеров рынка, чтобы постоянно улучшать свои продукты и внедрять инновации.



В 2016 году рынок увидел смартфон Huawei P9. Разработанное совместно с Leica, это мобильное устройство имело двойную камеру и режим симуляции глубины

резкости «виртуальная апертура». Оно также стало первым в мире смартфоном с черно-белым сенсором для расширенного динамического диапазона и аутентичных черно-белых фотографий. Спустя год Huawei представила его преемника, P10, который еще больше усовершенствовал мобильную фотографию, а модель P10 Plus могла похвастаться фронтальной камерой с автофокусом. Более того, смартфоны P10 и P10 Plus с основной камерой Leica победили в номинации «Лучший смартфон для фотографий 2017» престижной независимой ассоциации фотопрессы Technical Image Press Association.В том же 2017 году Huawei представила первые смартфоны с искусственным интеллектом, Mate10 и Mate10 Pro. Для них была разработана новая двойная камера Leica со светочувствительной апертурой f/1,6 и под управлением искусственного интеллекта.Важно отметить, что Huawei не просто закупает компоненты для своих устройств, а принимает активное участие в их создании. Так, с самого начала сотрудничества с Leica были созданы специализированные инженерные команды. Две компании активно делятся друг с другом опытом и знаниями в области исследований и разработок.Huawei продолжил сотрудничество с Leica для разработки первой в мире тройной камеры для P20 Pro, которая уже успела собрать знаковые награды. Кроме очередного звания от TIPA «Наилучший смартфон для фотографии 2018», эксперты самого авторитетного рейтинга качества камер и объективов DxOMark отметили Huawei P20 Pro рекордными для мобильных устройств баллами.Опыт, полученный при разработке революционных характеристик своих флагманов, компания Huawei применяет и в создании бюджетных устройств. Так, в новом Y7 prime 2018 из линейки Huawei Y появилась двойная основная камера (13+2 Мп), обеспечивающая пользователей надежным инструментом для снимков с эффектно размытым фоном. Фронтальные камеры устройств Y-серии имеют мягкую адаптируемую вспышку, которая автоматически оценивает освещение лица и регулирует уровень яркости.Из последних представленных новинок среднего ценового сегмента — Huawei P smart+. Этот смартфон оснащен уже четырьмя камерами, работающими под управлением искусственного интеллекта. Основной сенсор фронтальной камеры имеет разрешение 24 Мп. Дополнительный 2-мегапиксельный датчик отвечает за глубину резкости снимка. Селфи-камера распознает более 200 условий съемки в восьми категориях. Основная камера получила два сенсора, 16 Мп и 2 Мп, а алгоритмы ИИ способны распознавать 500 условий съемки в 22 категориях. Huawei P smart+ также помогает пользователю в создании правильной композиции снимка. Новое устройство имеет и режим видеосъемки супер слоу-моушн (480 кадров в секунду). Это позволяет пользователям делиться самыми захватывающими моментами их жизни.Чтобы подчеркнуть современные возможности камер своих устройств и важность мобильной фотографии, которая дает людям прекрасные возможности для самовыражения, Huawei объявила о фотоконкурсе Next Image. Все пользователи смартфонов Huawei из Восточной, Центральной и Северной Европы могут побороться за денежный приз в 10 000 евро, публикацию своего фото в журнале National Geographic и участие в фотоэкспедиции National Geographic в Италии. Отправить мобильные работы можно до 20 августа 2018 года.