Финансовые результаты LG за 2019 год

31 января 2020, 11:45

LG Electronics Inc. (LG) объявила о рекордных объемах продаж за 2019 год, с доходом в 62,3 трлн. южнокорейских вон (53,0 млрд. долларов США).

Эти показатели свидетельствуют о высоком спросе на премиальную технику для дома, такую как LG SIGNATURE, и динамично развивающиеся нишеобразующие продукты. Операционная прибыль за 2019 год составила 2,44 трлн. южнокорейских вон (2,07 млрд. долл.), что на 10% ниже, чем в 2018 году, но все равно является высоким показателем, который напрямую зависит от увеличения инвестиций в маркетинг и технологии будущего.



Доход в четвертом квартале 2019 года в размере 16,06 трлн. южнокорейских вон (13,65 млрд. дол) был на 1,8% выше, чем за аналогичный период 2018 года, и на 2,3% выше по сравнению с предыдущим кварталом 2019 года. Тогда как квартальная операционная прибыль в размере 101,8 млрд. южнокорейских вон (86,5 млн. долл.) на 34,5% выше, чем за четвертый квартал 2018 года.



Компания LG Home Appliance & Air Solution завершила год с впечатляющими показателями, объявив о рекордном годовом доходе за 2019 год в размере 21,52 трлн. южнокорейских вон (18,29 млрд. долл.), что на 11% выше, чем в предыдущем году. А операционная прибыль компании составила 2 трлн. южнокорейских вон (1,7 млрд. долл.), что является самым высоким показателем за всю историю компании. Квартальные продажи в размере 4,62 трлн. южнокорейских вон (3,92 млрд. долл.) — рекордные для четвертого квартала цифры за всю историю компании — почти на 7% превысили аналогичный период предыдущего года благодаря большому спросу в Северной Америке и Европе, а операционная прибыль в размере 122,2 млрд. южнокорейских вон (103,86 млн. долл.) выросла на 8,5% по сравнению с тем же периодом 2018 года.



Компания LG Home Entertainment сообщила, что ее годовая выручка составила 16,15 трлн. южнокорейских вон (13,73 млрд. долл.), что примерно соответствует показателям 2018 года. А операционная прибыль в 980 млрд. южнокорейских вон (833 млн. долл.) снизилась по сравнению с предыдущим годом. Объемы продаж за четвертый квартал 2019 года, которые составили 4,59 трлн. южнокорейских вон (3,90 млрд. долларов США), остались на том же уровне что и в аналогичный период 2018 года и, по сравнению с предыдущим кварталом, выросли на 18,7%. В результате чего полученная операционная прибыль составила 110 млрд. южнокорейских вон (93,5 млн. долл.), в первую очередь в связи с увеличением маркетинговых затрат.



Компания LG Mobile Communications в 2019 году зафиксировала доход в размере 5,97 трлн. южнокорейских вон (5,07 млрд. долл.). Объемы продаж за четвертый квартал, которые составили 1,32 трлн. южнокорейских вон (1,12 млрд. долл.), снизились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в связи с низким уровнем продажам смартфонов на зарубежных рынках. Операционные убытки по результатам года составили 1,01 трлн. южнокорейских вон (858,34 млн. долл.), что отражает повышение расходов на маркетинг в поддержку флагманской техники. Стратегия оптимизации бизнес-процессов в подразделении мобильной связи LG на 2020 год основана на выпуске новых 5G смартфонов среднего и премиального сегмента. Кроме того, компания продолжит прилагать усилия для повышения экономической эффективности.



Компания LG Vehicle Component Solutions сообщила о доходе в 5,47 трлн. южнокорейских вон (4,65 млрд. долл.) за 2019 год, что на 27% выше, чем в 2018, и является самым высоким показателем годовых продаж за всю историю компании. Квартальная прибыль в размере 1,36 трлн. южнокорейских вон (1,15 млрд. долл.) на 3% ниже, чем в четвертом квартале 2018 года, и является результатом замедления темпов продаж автомобилей. Несмотря на то, что операционные убытки за 2019 год составили 194,9 млрд. южнокорейских вон (165,6 млн. долл.), компания рассчитывает извлечь выгоду из дополнительного ценового конкурентного преимущества и повышенной прибыльности, поскольку в 2020 году рынок электронных автомобилей продолжит расширяться в ответ на ужесточение европейских экологических требований.



Компания LG Business Solutions зафиксировала доход в размере 2,67 трлн. южнокорейских вон (2,27 млрд. долл.) за 2019 год, при этом операционная прибыль составила 246,8 млрд. южнокорейских вон (209,8 млн. долл.). Продажи за четвертый квартал в размере 672,8 млрд. южнокорейских вон (571,8 млн. долл.) на 13% выше, чем за аналогичный период 2018 года, а квартальная операционная прибыль в сумме 66,4 млрд. южнокорейских вон (56,4 млн. долл.) сохранила устойчивость в результате стабильного спроса на премиальные цифровые дисплеи и солнечные модули.



Разъяснение курса иностранных валют в IV квартале 2019 года



Неаудированные квартальные финансовые результаты компании LG Electronics основаны на стандартах МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) за трехмесячный период, который закончился 31 декабря 2019 года. Суммы в южнокорейских вонах конвертированы в доллары США (долл.) по среднему курсу за трехмесячный период соответствующего квартала — 1176,57 южнокорейских вон за 1 доллар США.